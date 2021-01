O vině jednoho ze svých soudců Zdeňka Sováka, podezřelého z manipulace s rozsudky, není předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl úplně přesvědčen. Kloní se k variantě, že se "někdo snažil obchodovat s deštěm, sliboval a nemohl nic splnit". České justici Luboš Dörfl věří a oceňuje tlak veřejnosti na politiky, třeba na demonstracích.

HN: Počátkem prosince policie zatkla už druhého soudce vašeho soudu Zdeňka Sováka a obvinila jej z manipulace s rozsudky. Co to o Vrchním soudu v Praze vypovídá?

Doufám, že obecně o vrchním soudu nic. Co mě na této kauze zajímá nejvíc, je to, zda opravdu mohlo dojít k systémovému narušování spravedlivého rozhodování u Vrchního soudu v Praze. Zatím jsem nic takového nezjistil, vypadá to tak, že Zdeněk Sovák jen něco někomu sliboval, ale nebyl schopen to splnit. To je podstatné.

HN: Nedošel jste k tomu, že mohl něco ovlivnit?