◼ ČESKO

Nejrychleji se nadále šíří nákaza na Trutnovsku

Trutnovsko je nadále regionem Česka, kde se koronavirus šíří nejrychleji. Za posledních sedm dní tam přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 1136 případů. Lépe jsou na tom v kraji okresy Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hradec Králové a Jičín, kde na 100 tisíc obyvatel připadá za uplynulých sedm dnů zhruba 886, 875, 808 a 546 případů. Žádné relevantní vysvětlení přitom pro situaci v okrese Trutnov podle hygienické stanice není.

◼ ČESKO

Senátoři napadli přijetí daňového balíčku

Způsob přijetí daňového balíčku, který zrušil superhrubou mzdu, se rozhodlo napadnout u Ústavního soudu 19 senátorů z klubů starostů, KDU-ČSL a frakce hnutí Senátor 21 a Pirátů. Senátoři napadli zejména to, že prezident Miloš Zeman zákon nepodepsal, ale vrátil sněmovně, čímž jej podle návrhu patrně omylem vetoval, a dolní komora tak měla o balíčku hlasovat znovu. Hrad i vláda ale trvají na tom, že prezident zákon nevetoval.

◼ NĚMECKO, ČESKO

Sasko bude přispívat na testy pro pendlery

Sasko bude zaměstnavatelům na testy pro zahraniční pendlery přispívat částkou deset eur (260 korun) za rozbor. Od pondělí Sasko vyžaduje po pracovnících, kteří do země přijíždějí z rizikových oblastí, kterými jsou Česko i Polsko, nejméně jeden test na koronavirus týdně. Sasko se zavázalo, že bude uznávat rychlotesty vyhotovené v Polsku a Česku.

◼ ČESKO

V Česku loni vzniklo 27 tisíc nových firem

V Česku loni vzniklo podle údajů poradenské společnosti Bisnode a Dun & Bradstreet Company 27 038 nových společností, což je nejméně od roku 2016. Důvodem byl propad ekonomiky způsobený dopady pandemie. Předloni vzniklo 29 781 firem. Celkový počet firem v ČR se však v roce 2020 zvýšil pouze o 11 555 na 518 574. Důvodem je, že loni zaniklo rekordní množství společností.

"

Pandemie nám dělá trochu starosti, ale přijali jsme veškerá preventivní opatření.

organizátor pouti

Tisíce poutníků se shromáždily u indické řeky Gangy k rituální koupeli. Hinduistický svátek Kumbh mélá patří k největším náboženským akcím světa. Při pandemii covidu-19 vyvolává obavy z šíření nemoci ve druhé nejlidnatější zemi planety.

◼ ITÁLIE

Premiér Conte bude hasit vládní krizi v parlamentu

Předseda italské vlády Giuseppe Conte předal demise dvou ministryň ze strany Italia Viva, které ve středu ohlásily odchod z kabinetu. Sám nerezignoval a prezidentovi Sergiu Mattarellovi oznámil, že krizi koalice chce řešit v parlamentu. Opozice vyzvala vládu, aby co nejdříve předstoupila před zákonodárce. Kvůli odchodu strany Italia Viva, vedené bývalým premiérem Matteem Renzim, nemá koalice většinu v Senátu. Chybí jí devět až deset hlasů.

◼ ČESKO

Praha předloží veřejnosti nový Metropolitní plán

Letos v říjnu či v listopadu předloží pražský magistrát veřejnosti návrh Metropolitního plánu, v němž se vypořádal s připomínkami. Harmonogram dalšího postupu bude hotov už letos v únoru, uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09). Oproti současnému návrhu plánu například stanovuje výškovou regulaci zástavby. Pro město jej vytvořil Institut plánování a rozvoje. Platit by měl začít od 1. ledna 2023. Současný plán byl schválen v roce 1999.

◼ HONGKONG

Úřady poprvé blokují web kvůli čínskému zákonu

Hongkongští poskytovatelé internetového připojení poprvé zablokovali přístup ke zpravodajskému webu na základě sporného zákona o národní bezpečnosti. Problémy s připojením z Hongkongu hlásí portál HKChronicles. V rámci uspořádání podle zásady "jedna země, dva systémy" jsou média v Hongkongu relativně svobodná, ve zbytku Číny ale úřady podrobují tisk a internet výrazné cenzuře.

◼ ČESKO

Část komunistů požádala o volbu nového vedení

Čekat s volbou nového vedení na sjezd, který znemožňuje epidemie koronaviru, nechce třetina organizací KSČM. Volbou se proto bude zabývat ústřední výbor strany na prvním zasedání po uvolnění protiepidemických pravidel. Volba se může podle stanov uskutečnit, jedině pokud nejprve rezignuje nebo bude odvoláno dosavadní vedení v čele s Vojtěchem Filipem. Strana neuspěla v podzimních krajských volbách.

◼ ČESKO

Nález ÚS může ovlivnit náhrady za nevydané pozemky

Ústavní soud chystá na středu příštího týdne vyhlášení nálezu, který může ovlivnit vyplácení finančních náhrad restituentům za nevydané pozemky. Nejvyšší soud navrhl zrušit část zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, která při výpočtu náhrady odkazuje na ceny z počátku 90. let a vyhlášku ze stejného období. Justice může podle nálezu v konkrétních sporech zohlednit současné poměry, a nejen ceny z počátku 90. let.

◼ ČÍNA

Na severovýchodě Číny zapojili do testování robota

Ve městě Šen-jang na severovýchodě Číny nasadili po výskytu několika nakažených při testování na covid-19 poprvé robota. Kloubová paže ovládaná na dálku operátorem byla instalována v jedné z mateřských škol metropole provincie Liao-ning. Výtěr z krku pacientům provádí tyčinkou. Hlavní výhodou robota je snížení rizika, že se nakazí lékařský personál, a zároveň velká přesnost pohybů. Celý proces řídí na dálku operátor v ochranném obleku.

◼ ČESKO

Zemřela moderátorka Eva Jurinová

V neděli 3. ledna po dlouhé těžké nemoci zemřela novinářka a bývalá televizní moderátorka Eva Jurinová. Bylo jí 67 let. Jurinová pracovala v Československé televizi i Českém rozhlasu, moderovala hlavní zprávy v televizi Nova a byla mluvčí motolské fakultní nemocnice.

◼ ČESKO

Vědci vytvořili embrya ohrožených nosorožců

Mezinárodnímu vědeckému týmu se loni v prosinci podařilo vytvořit další dvě embrya vyhynutím ohrožených nosorožců bílých severních. Celkem tak mají vědci nyní k dispozici pět zmrazených embryí. Odebírání vajíček a vytváření embryí je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto druhu na planetě žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří Zoo Dvůr Králové.

"

Program bychom rádi využili ten, který jsme měli připravený na minulý rok, kdy se zahájení vůbec nekonalo.

Jan Kopál

Mluvčí magistrátu Karlových Varů oznámil, že letošní lázeňská sezona ve městě by měla začít první víkend v květnu.

◼ ČÍNA

Do Wu-chanu dorazil tým WHO, bude zkoumat virus

Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) dorazil do čínského města Wu-chan, odkud se koncem předloňského roku do světa začal šířit koronavirus. Experti budou společně s čínskými vědci pátrat po původu onemocnění covid-19 a budou se snažit zjistit, jak se koronavirus přenesl na člověka. Vláda v Pekingu příjezd týmu schválila po měsících diplomatických sporů a blokování vstupu do země.

◼ ČESKO

Dědicové Rothschildů neuspěli u Ústavního soudu

Ústavní soud nedal šanci majetkovým nárokům dědiců rodu Rothschildů ve Slezsku. Ve spojeném řízení zamítl 12 jejich stížností. Navazovaly na neúspěšné žaloby, jejichž prostřednictvím se rodina pokoušela znovu získat od obcí a státu desítky pozemků. Rothschildové před druhou světovou válkou drželi ve Slezsku rozsáhlé majetky. V roce 1939 však nemovitosti pod nátlakem převedli na Německou říši. Po roce 1945 majetek konfiskoval stát.

◼ KEŇA

Afričané nakupují, přesto jim vakcíny chybí

Pro svůj kontinent zajistí Africká unie navíc 270 milionů vakcinačních dávek proti covidu-19. Její šéf, jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, řekl, že všechny budou použity ještě letos. Afrika už má jistých 600 milionů dávek, ale i s 270 miliony navíc to pro očkování kontinentu s 1,3 miliardy občanů nebude stačit. V Africe se dosud koronavirus potvrdil u více než tří milionů lidí, zemřelo s ním 75 tisíc osob.

◼ USA

Šéf Twitteru hájil blokaci Trumpova účtu

Zablokování účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Twitter v souvislosti s nepokoji v sídle Kongresu bylo správné rozhodnutí, které však přináší nebezpečný precedent. Uvedl to šéf Twitteru Jack Dorsey. Společnost trvale zablokovala Trumpův účet s 88 miliony sledujících minulý týden. Rozhodnutí odůvodnila hrozbou, že prezident bude prostřednictvím platformy nadále podněcovat svoje přívržence k násilnostem.

"

Nikdo nestojí o záplavy jednorázových plastů. Představují velkou a nesmyslnou zátěž.

Richard Brabec

ministr životního prostředí k rozdělení 60 milionů na omezení spotřeby plastů

◼ JAPONSKO

Do jara se rozhodne o olympiádě bez diváků

Rozhodnutí o tom, jak to bude s přítomností diváků při olympijských hrách v Tokiu, padne nejpozději v březnu. Uvedl to prezident organizačního výboru Joširo Mori. Loni na podzim byli organizátoři her optimističtí a olympiádu bez fanoušků nechtěli, ale koronavirová situace se v posledních týdnech v Japonsku i jinde zhoršuje. Původně se měly hry konat už loni, kvůli světové pandemii však byly odloženy.

◼ ČESKO

Radiožurnál předběhl v poslechovosti Impuls

Český rozhlas Radiožurnál byl loni ve druhém pololetí nejposlouchanějším rádiem s 937 tisíci posluchači denně. Po 15 letech se tak dostal mezi ostatními stanicemi znovu do čela, když předběhl dlouhodobě nejposlouchanější rádio Impuls, které mělo o 96 tisíc posluchačů méně. Vyplývá to z čísel výzkumu poslechovosti Radioprojekt. Na třetím místě skončila Evropa 2 se 766 tisíci posluchači.

◼ ČESKO

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo

Kvůli sněžení vzrostlo nebezpečí lavin v Krkonoších na druhý stupeň z pětibodové škály. Na horách napadlo kolem 30 centimetrů, na hřebenech až 70 centimetrů sněhu. Druhý lavinový stupeň platí i v polské části Krkonoš. Stále jsou však podmínky pro túry či běžkování po horách převážně bezpečné. Provoz lyžařských areálů vláda koncem roku zakázala kvůli epidemii koronaviru.

◼ ČESKO

Obrana loni nevyužila 1,8 miliardy korun

Ministerstvo obrany loni hospodařilo se 76,1 miliardy korun, z této sumy nevyčerpalo 1,8 miliardy korun, které využije letos. Podle úřadu jde o nejlepší výsledek hospodaření za posledních pět let. Za nevyčerpané peníze ministerstvo v minulosti opakovaně kritizovala opozice. Pro letošní rok zatím stále chybí v rozpočtu ministerstva 10 miliard korun, které na popud komunistů vládní strany přesunuly do rezervy.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Česko je osmnácté ze zemí unie v podílu očkovaných

Při očkování proti novému typu koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který již naočkoval 23 procent svých obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naočkovalo přes dvě procenta populace, následuje Itálie (1,32 procenta) a Španělsko (1,24 procenta). Česko je s 0,66 procenta naočkovaných obyvatel na osmnáctém místě z 27 členských zemí. Na posledním místě je Bulharsko s 0,23 procenta.