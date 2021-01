Protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví (PES) připouští návrat vysokoškoláků do poslucháren až od druhého nejmírnějšího stupně. Ve třech vyšších, až do současného pátého, se vzdělávají na dálku. S jistotou je tak už teď možné říct, že studenti většinu tohoto akademického roku stráví mimo univerzitní půdu. To ale školám nebrání vybírat poplatky za prodloužené studium.

Při loňské jarní vlně pandemie koronaviru zasáhlo ministerstvo školství a univerzitám zakázalo poplatky za studium neukončené v původním termínu vybírat. Nyní už se s úlevami nepočítá. Studentům, kteří se z různých důvodů rozhodli si svá vysokoškolská léta a cestu za titulem prodloužit, v těchto dnech chodí do schránek rozhodnutí, aby zaplatili desetitisícové částky.