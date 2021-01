◼ EVROPSKÁ UNIE

Němci zpřísňují vstup, české pendlery ale pustí

Ode dneška bude Německo žádat negativní koronavirový test od osob přijíždějících z epidemicky vysoce rizikových zahraničních oblastí a z regionů s výskytem zmutovaného koronaviru. Nařízení schválila vláda. Za vysoce rizikovou oblast považuje Německo regiony s více než 200 novými případy na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, což je i Česko. Německo ale zatím nebude vůči Česku přísnější režim uplatňovat, výjimky pro české pendlery zůstávají.

◼ ČESKO

Prodloužení nouzového stavu se bude řešit v pondělí

Vláda projedná žádost o další prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii v pondělí. Po středečním zasedání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Sněmovna by pak mohla žádost posoudit ve čtvrtek 21. ledna. Nyní stav platí do 22. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden sdělil, že vláda opět požádá o dalších 30 dní. Nouzový stav umožňuje vládě ponechat v platnosti nejdůležitější opatření proti epidemii.

◼ ŠVÝCARSKO

Expert WHO varuje před druhým rokem pandemie

Druhý rok pandemie covidu-19 by mohl být těžší než první, varoval krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan s poukazem na rychlost šíření koronaviru na severní polokouli a na šíření nakažlivějších mutací. Po dvou týdnech poklesu počtu případů jich bylo během minulého týdne celosvětově hlášeno zhruba pět milionů, což je pravděpodobně důsledek ochabnutí ochrany během svátků.

◼ ČESKO

Vojáci přicházejí pomoci do dalších nemocnic

Armáda poslala své vojáky do dalších dvou nemocnic, které se potýkají s nedostatkem personálu kvůli pandemii koronaviru. Pomáhat začali ve Šternberku na Olomoucku a v Havířově na Karvinsku. V pátek budou nově nasazeni v Domově Duha v Novém Jičíně. Nyní pomáhá 660 vojáků na 119 místech. Dalších 200 obvolává kontakty lidí nakažených virem. Vojáci se na pomoci podílejí od začátku rozšíření pandemie v Česku.

Záložní nemocnice nechceme ukončovat. Jejich aktivace je dána volnou kapacitou standardních a JIP lůžek v Česku.

Jan Blatný

Ministr zdravotnictví (za ANO) uvedl, že záložní nemocnice v Praze a Brně začnou sloužit lidem s nemocí covid-19, pokud budou ostatní nemocnice plné.

◼ ČESKO

Fotbalový boss Berbr opustil vazbu

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr byl téměř po třech měsících propuštěn z vazby. Šestašedesátiletý funkcionář je nejvýše postavenou osobou v kauze údajného ovlivňování výsledků, kterou v říjnu rozpoutal rozsáhlý policejní zásah. Zároveň je obviněn ze zpronevěry. Kriminalisté tvrdí, že vše řídila organizovaná skupina. Mělo jít hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/2019 postoupil ze třetí ligy do druhé.

◼ ČESKO

Křeček kritizoval návrh Strategie romské integrace

Chystaná Strategie romské integrace na roky 2021 až 2030 je podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka nerealizovatelná. Dokument má schvalovat vláda, ombudsman k němu uplatnil připomínky. Prohlásil, že ani po činnosti neziskových organizací, vládních výborů a agentur nejsou k dispozici data pro posouzení. Uvedl také, že při výčtu "strategických cílů" zcela chybí důraz na potřebnou spoluúčast Romů na řešení problémů.

◼ Z TWITTERU

V Polsku bojuje národní banka proti posilování zlotého a laškuje s myšlenkou snížení sazeb na nulu. V Česku naopak ještě nedávno sílily sázky na blížící se růst sazeb. Sílící koruna a nižší domácí inflace mohou zchladit podobná očekávání.

@HelenaHorska

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

◼ USA

Špičky armády odsoudily násilnosti v Kapitolu

Nejvyšší velitelé ozbrojených sil USA sdružení ve sboru náčelníků štábů americké armády v úterý ve společném prohlášení odsoudili "rozvratnou činnost a vzpouru", ke které došlo minulý týden v sídle Kongresu. Příslušníkům armády rovněž připomněli, že jejich povinností je chránit ústavu a podporovat její dodržování. Události z minulého týdne podle médií oživily debaty o extremismu mezi americkými vojáky.

◼ ČESKO

Letošní sčítání lidu se může kvůli koronaviru odložit

Ministerstvo zdravotnictví posoudí s ohledem na epidemii koronaviru, zda by nebylo vhodné posunout sčítání lidu, které se má konat od 27. března do 11. května. Sčítání letos sice počítá s on-line fází, v dubnu a květnu je ale v plánu sčítání v terénu, kterého se má zúčastnit 11 tisíc komisařů. V případě rizika by se mohlo sčítání lidu, které se koná jednou za deset let, posunout na jiný termín. Znamenalo by to mimo jiné nutnost změny zákona.

◼ ČESKO

Ombudsman prověří pomoc pro podnikatele

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček prověří vyloučení části podnikatelů z nároku na kompenzační bonus v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikání kvůli pandemii. A to proto, že bonus nemůže získat podnikatel, který je v úpadku, přestože dál podniká. Obdobně jsou na tom třeba i společníci malých firem. Kvůli tomu už ombudsman požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) o vysvětlení.

◼ ČESKO

Klaus byl bez roušky hodinu v restauraci

Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil přes hodinu v uzavřené restauraci bez roušky, upozornil deník Blesk. Restaurace jsou kvůli koronaviru uzavřené, povolen je jen výdej přes okénko. Podnik uvedl, že si Klaus při vyzvedávání jídla potřeboval zajít na toaletu. Sám Klaus, jenž dlouhodobě kritizuje vládní opatření, odmítá špatný vliv na veřejnost. Své chování označil za občanskou neposlušnost.

◼ ČESKO

Hamáček odmítl, že je málo jehel a stříkaček

V Česku jsou zásoby injekčních stříkaček pro aplikaci očkování na 65 dní, uvedl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Odmítl tak kritiku, že je nedostatek tohoto materiálu pro očkování proti koronaviru. Státní analýza však ukázala, že jsou rozdílné zásoby v jednotlivých krajích. Olomouckému, Moravskoslezskému či Plzeňskému kraji, které mají zásoby jen na několik dnů, chystá stát zápůjčku materiálů.

"

Situace z mého pohledu neumožňuje žádné posuny směrem k uvolňování, protože je stále složitá.

Jan Hamáček

ministr vnitra v reakci na nižší počet nových případů nakažených

◼ ČESKO

Akademici budou přednostně očkováni

Přednost při očkování proti koronaviru by měli dostat kromě pedagogů také akademičtí pracovníci vysokých škol. Na řadu půjdou hned po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Podle ministerstva školství by měli být upřednostněni při očkování i nepedagogičtí pracovníci ve školství nebo zaměstnanci výchovných zařízení, jako jsou dětské domovy a diagnostické ústavy.

◼ ČESKO

Řidičský průkaz letos propadne 341 tisícům lidí

Zhruba 341 tisíc řidičů si bude muset během letoška vyměnit řidičský průkaz, kterému končí platnost. Pro ty, jimž propadl loni během podzimní druhé vlny epidemie koronaviru, však platí mimořádné prodloužení platnosti, zatím do konce letošního března. Oproti předešlému roku letos končí průkazy mnohem méně lidem. Loni se výměna týkala zhruba 860 tisíc lidí i kvůli povinné náhradě starších dokladů.

◼ ČESKO

Senátoři žádají výslech Babiše kvůli volbám

Senátoři za STAN, kteří u Ústavního soudu zpochybnili vyhlášený termín sněmovních voleb, žádají o přednostní projednání a výslech premiéra Andreje Babiše (ANO). Senátoři kritizují prezidenta Miloše Zemana, že vyhlášení voleb s předstihem 10 měsíců je nevýhodné pro opozici. Výslech premiéra má podle nich ozřejmit, zda s ním termín Zeman diskutoval a jak jednání o termínu probíhalo.

◼ ČESKO

Spolek pro MotoGP má jít do insolvence

Spolek pořádající motocyklovou Grand Prix České republiky v Brně by měl jít do insolvence. Navrhuje to vedení Brna. Právě město spolu s Jihomoravským krajem za spolkem stojí. Spolek má nevypořádané závazky směrem k promotérské společnosti Dorna, ale i k vlastníkovi okruhu Automotodromu nebo k držitelům nevyužitých lístků. V insolvenci by spolek nejspíš platil jen část závazků.

◼ ITÁLIE

Vládě hrozí krize, odešly z ní dvě ministryně

Z italské vlády odchází dvě ministryně z menší koaliční strany Italia Viva, jež trvá na čerpání prostředků z Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). To odmítá jedna z dalších vládních stran − Hnutí pěti hvězd. Vůdce strany Italia Viva a expremiér Matteo Renzi očekává od premiéra Giuseppeho Conteho plán vládních aktivit do konce volebního období v roce 2023. Strana je klíčová v Senátu, kde bez ní kabinet nemá většinu. Koalici nyní hrozí rozpad.

◼ ŠVÝCARSKO

Alpská země prodlouží opatření

Švýcarsko prodlouží omezení kvůli covidu-19, včetně uzavření restaurací a rekreačních, sportovních a kulturních zařízení, o dalších pět týdnů, tedy do konce února. Kromě toho musí v alpské zemi od pondělí zavřít obchody, které neprodávají zboží denní potřeby. Ze současných deseti na pět, včetně dětí, se má snížit nejvyšší povolený počet účastníků soukromých setkání. Zaměstnavatelé musí od pondělí nařídit zaměstnancům práci z domova.

◼ SPOJENÉ STÁTY

Šéfkou USAID má být Samantha Powerová

Nastupující prezident USA Joe Biden nominoval do čela americké rozvojové organizace USAID někdejší velvyslankyni USA při OSN Samathu Powerovou. Zároveň oznámil, že ředitelka USAID bude mít nově zajištěné místo v Radě pro národní bezpečnost (NSC), což je jeden z hlavních poradních orgánů prezidenta. Powerová sloužila jako velvyslankyně při OSN v administrativě Baracka Obamy v letech 2013 až 2017.

◼ RUSKO

Putin nařídil hromadné očkování od příštího týdne

Ruský prezident Vladimir Putin včera nařídil začít od příštího týdne s hromadným očkováním všech kategorií obyvatel proti covidu-19. Toto očkování začne v pondělí 18. ledna. "Musíme přejít od rozsáhlého k hromadnému očkování. Mějte to na zřeteli, připravte odpovídající infrastrukturu. Díkybohu naše vakcína nepotřebuje při přepravě nějaké nezvyklé podmínky," řekl Putin během videoporady s vládou.

"

Jménem vlády, státu a jeho občanů se omlouvám za hlubokou generační křivdu, která se týkala irských matek a jejich dětí.

Micheál Martin

Irský premiér se omluvil za smrt 9000 dětí, které v minulém století zemřely v irských církevních domovech pro svobodné matky a děti.

◼ RAKOUSKO

Vídeň zavírá malé přechody s Českem

Rakousko od půlnoci uzavřelo 45 menších hraničních přechodů s Českem a Slovenskem. Opatření se dotkne například přechodů ve Smrčné u Nové Bystřice, v Čížově u Znojma či Českých Velenic. Otevřeno zůstává 17 velkých přechodů včetně těch ve Slavonicích, v Mikulově, Hatích či Dolním Dvořišti. Už v sobotu Rakousko kvůli koronaviru obnovilo na hranicích s Českem a Slovenskem kontroly.

◼ SLOVENSKO

Za očkování mimo pořadí mají být pokuty

Očkovacím centrům na Slovensku bude hrozit pokuta do 10 000 eur (262 000 korun), pokud při očkování lidí proti covidu-19 upřednostní zájemce mimo pořadí. Návrh příslušného zákona včera schválila vláda. Pokuty hodlá země zavést poté, co kritiku politiků i veřejnosti vyvolalo přednostní očkování bývalé profesionální tenistky Dominiky Cibulkové.

◼ NĚMECKO

Potomci získali zpět obrazy ukradené nacisty

Německo vrátilo potomkům původních židovských majitelů všech 14 obrazů ze sbírky Cornelia Gurlitta, u kterých se podařilo prokázat, že je nacisté ukradli. V Gurlittově sbírce jsou stovky děl předních světových umělců, které se našly v letech 2012 a 2014 v nemovitostech muže, jehož otec pracoval v nacistickém Německu jako obchodník s uměním.

◼ ESTONSKO

Premiér rezignuje kvůli korupčnímu skandálu

Estonský premiér Jüri Ratas včera oznámil demisi kvůli korupčnímu skandálu. Končí i koaliční vláda. Prezidentka vytvořením nového kabinetu pověřila šéfku největší opoziční strany. Prokuratura Ratasovu Estonskou stranu středu podezřívá kvůli půjčce 39 milionů eur, kterou země poskytla developerovi Porto Franco na projekt v centru Tallinnu. Půjčka byla ale deklarována jako podpora podnikání zasaženého pandemií.

◼ AUTA

Koncern VW loni prodal o 15 procent méně aut

Skupina Volkswagen loni dodala zákazníkům 9,3 milionu aut, což je meziročně o 15,2 procenta méně. Pro českou automobilku Škoda, která je součástí koncernu, činil meziroční pokles 19,1 procenta na milion vozů. Hlavním důvodem propadu prodeje byla podle koncernu pandemie nemoci covid-19. Přesto si skupina udržela pozici největšího výrobce aut na světě.

◼ MALOOBCHOD

Tržby obchodů v listopadu zrychlily pokles

Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy klesly v listopadu meziročně o 5,3 procenta. Pokles tak výrazně zrychlil proti říjnu, kdy pokles činil 0,7 procenta. Meziměsíčně byly podle ČSÚ očištěné tržby obchodníků v listopadu nižší o 5,6 procenta. Vývoj ovlivnila protiepidemická opatření, protože řada kamenných obchodů musela mít zavřeno. Výrazně − meziročně o 36,5 procenta − proto rostl prodej přes internet.

◼ HDP

PwC: Svět letos poroste nejvyšším tempem za 20 let

Světová ekonomika by měla letos podle poradenské společnosti PwC vzrůst zhruba o pět procent. Šlo by tak o nejrychlejší růst od počátku století, což by mělo světovou ekonomiku vrátit na předpandemickou úroveň do konce roku 2021 nebo počátkem roku 2022. Růst ale bude záviset na úspěšném a rychlém očkování populace a pokračování rozpočtových, měnových a finančních zásahů v největších ekonomikách světa.

◼ TOPNÉ SYSTÉMY

Jesenický Fenix Group nakupoval v Srbsku

Skupina Fenix Group z Jeseníku, která patří k předním tuzemským výrobcům a dodavatelům elektrických topných systémů, koupila srbskou firmu Elmark. Díky této akvizici posílí Fenix Group svoji pozici na srbském trhu a v okolních zemích. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Elmark poskytuje služby v oblasti elektrických topných systémů od projektu až po montáž.

◼ TECHNOLOGIE

Výrobce čipů Intel vymění šéfa

Americký výrobce čipů Intel po dvou letech vymění svého generálního ředitele. Od poloviny února se jím stane Pat Gelsinger (59), který nahradí Boba Swana (60). V prohlášení Intel uvedl, že změna vedení nesouvisí s jeho finančními výsledky za loňský rok. Překvapivé rozhodnutí však přichází jen několik týdnů poté, co jeden z investorů, fond Third Point, požadoval po firmě velké změny.

◼ TELEKOMUNIKACE

Telefónica prodá přes 30 tisíc stožárů

Španělská společnost Telefónica se dohodla na prodeji svých telekomunikačních stožárů v Evropě a Latinské Americe firmě American Tower za 7,7 miliardy eur. Ve vlastnictví si ponechá pouze věže v Británii. American Tower získá více než 30 tisíc telekomunikačních stožárů ve Španělsku, Německu, Brazílii, Peru, Chile a Argentině. Tyto stožáry si pak Telefónica od americké firmy pronajme.

◼ VENTURE KAPITÁL

Objem investic do start-upů byl loni v Česku tři miliardy

Investoři loni vložili do tuzemských start-upů v raných investičních fázích přes tři miliardy korun, což je dvojnásobek proti roku 2019. Medián, tedy střední hodnota, výše investic do jednotlivých firem meziročně stoupl ze 400 tisíc na 500 tisíc eur, tedy zhruba na 13 milionů korun. Uvedla to advokátní kancelář Mavericks, která se specializuje na digitální ekonomiku, IT a start-upy.

◼ HERNÍ PRŮMYSL

Bohemia Interactive prodala hry za 2,6 miliardy

Největší česká vývojářská společnost Bohemia Interactive loni prodala 5,7 milionu kopií her za 1,6 miliardy korun, což byl meziroční nárůst zhruba o 100 milionů. Dařilo se hlavním titulům jako DayZ nebo Arma 3. Hry si vyzkoušelo 14 milionů aktivních hráčů. Loňský hospodářský výsledek firma neuvedla. Prodejně ale šlo o druhý nejúspěšnější rok za více než 20letou historii společnosti.

"

Hostingové služby začala hojně využívat i odvětví, která digitalizaci předtím relativně odolávala, například prodejci nábytku či potravin.

David Lintimer