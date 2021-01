◼ ČESKO

Piráti půjdou do voleb v koalici se STAN

V říjnových volbách do sněmovny budou Piráti kandidovat společně s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). V internetovém hlasování, do kterého se mohla zapojit více než tisícovka členů České pirátské strany, podpořilo koaliční dohodu obou uskupení 668 z 848 hlasujících. "Spodní meta je kolem 25 procent (hlasů)," popsal volební ambice pirátský předseda Ivan Bartoš. Hnutí STAN schválilo společnou kandidaturu už minulý týden.

◼ ČESKO

Antimonopolní úřad zarazil vnitru nákup zbraní

Policie nesmí odebrat zbraně od společnosti C.I.D., s níž ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu. Zakázal to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vadilo mu, že ministerstvo mělo samopaly a pušky odebrat od firmy bez veřejné soutěže. A to v rámci rozšíření smlouvy z roku 2001. Zákon pro dodatečné dodávky stanovuje lhůtu tří let, již lze překročit pouze za zvláštních okolností. Ty podle antimonopolního úřadu nenastaly.

◼ TURECKO

V unii můžeme nahradit Británii, věří Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že se země nevzdala cíle vstoupit do Evropské unie. Podle něj by vstup Turecka mohl být pro unii náhradou za odchod Velké Británie. Erdogan na setkání s velvyslanci unijních států také uvedl, že se Turecko snaží zlepšit vztahy s EU. Podle něj to ale kazí některé členské země, například Řecko. S ním a Kyprem se Turecko pře o zóny ve Středomoří.

◼ NĚMECKO

Bavorsko hodlá znovu zavést testy pro pendlery

Bavorský premiér Markus Söder v úterý uvedl, že chce opět zavést povinné testování na koronavirus jednou týdně pro pendlery ze zahraničí. Odkdy bude povinnost platit, není zatím jasné. Podobný model platil už v říjnu a v listopadu. Opatření se tehdy dotklo především Čechů a Rakušanů, kteří do Německa jezdili za prací. Testy byly pro pendlery a studenty bezplatné. Vedle Bavorska bude od 18. ledna požadovat testy také Sasko.

"

Děti doma ztloustly o dvě kila. Pokud nezačneme posilovat imunitu, nahráváme dnes covidu a zítra třeba jiné pandemii.

Milan Hnilička

předseda Národní sportovní agentury

◼ SPOJENÉ STÁTY

Twitter smazal přes 70 tisíc účtů s konspiracemi

Americká společnost Twitter smazala přes 70 tisíc účtů spojených s šířením spiklenecké teorie známé jako QAnon. Reagovala tak na nepokoje z minulého týdne, při nichž přívrženci prezidenta Donalda Trumpa, z nichž někteří byli také vyznavači QAnon, napadli sídlo Kongresu. Při potyčkách zemřelo pět lidí. Podle QAnon ovládá Washington skupina pedofilních satanistů, mezi nimiž jsou zástupci demokratů a Hollywoodu.

◼ SLOVENSKO

Soud potvrdil 19 let pro Kočnera za padělání

Slovenský Nejvyšší soud v úterý potvrdil shodné tresty 19 let ve vězení pro exministra hospodářství Pavola Ruska a podnikatele Mariana Kočnera v kauze padělání směnek zhruba za 1,8 miliardy korun. Zamítl tak odvolání obhajoby i prokurátora proti loňskému verdiktu soudu první instance. Vůči rozhodnutí Nejvyššího soudu se nelze odvolat, Ruskův advokát ale chce podat vůči verdiktu mimořádný opravný prostředek.

◼ ČESKO

Funkcionář obviněný z korupce opustil vazbu

Někdejší sportovní ředitel fotbalového Vyšehradu Roman Rogoz byl propuštěn z vazby. V ní tak v kauze údajného ovlivňování zápasů už zůstává jen bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr. Na oba byla v říjnu uvalena vazba, aby nemohli ovlivňovat svědky. Jsou obviněni z ovlivňování utkání a zpronevěření 850 tisíc korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

◼ ČESKO

Stát sliboval do ekonomiky napumpovat 1200 miliard. Tak jsme to na Hospodářské komoře spočítali − a realita je pouhých 110 miliard, tedy ani ne 10 % všech slibů. U slibovaných úvěrových garancí je to ještě horší: pouhých 5 % úvěrů.

@ProuzaTomas

Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory, ke státní podpoře, kterou při loňské první vlně koronavirové pandemie slibovala vláda.

◼ ČESKO

Stát testuje registrační systém na očkování

Kraje začaly testovat centrální registrační systém pro očkování proti koronaviru, který se má v pátek otevřít nejdříve pro lidi starší 80 let. Někteří hejtmani ale mají výhrady, chybí jim možnost vyzkoušet fungování databáze pod zátěží nebo v něm nejsou některá očkovací místa. Experti jednali s odborníky z Izraele, který je považován za zemi s nejvyšším tempem vakcinace. V Česku pokračuje očkování zdravotníků a seniorů vakcínou od firem Pfizer a BioNTech.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Komise vyšetřuje dotace pro velké farmáře v Česku

Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování údajně neoprávněného přidělení unijních dotací velkým českým zemědělským podnikům. V tiskové zprávě oznámila, že má pochybnosti mimo jiné u dotací na restrukturalizaci a zavlažování farem, jejichž přidělení velkým firmám místo menším podnikům mohlo porušit unijní pravidla. Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského se nejméně dva případy týkaly společností spojených s holdingem Agrofert.

◼ ČESKO

Dlouhý vypadl z boje o post šéfa OECD

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý vypadl z boje o místo generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Do volby se přihlásilo deset kandidátů. Na novém šéfovi se musí shodnout všichni členové organizace.

◼ SVĚT

Pandemie zvýšila stres u žen, odborníci hledají prevenci

V době pandemie nového typu koronaviru se u žen zvýšil stres, u mužů se zvýšilo altruistické chování. Uvádí to mezinárodní studie, do které je zapojený Národní ústav duševního zdraví. Obecně vzrostl čas strávený s médii. Do studie se zapojilo přes 200 výzkumníků a 115 tisíc lidí ze 150 zemí. Cílem studie, která stále pokračuje, je získat informace pro preventivní a sociální programy zaměřené na pandemii covidu-19 a další budoucí pandemie.

"

Magistrát rozhodl ve věci porušení krizových opatření ze strany fyzické osoby provozovatele restaurace Rio's.

Petr Hlubuček

Náměstek pražského primátora (STAN) oznámil pokutu restauraci Rio's, kde se uskutečnila schůzka Romana Prymuly, poslance ANO Jaroslava Faltýnka a dalších lidí.

◼ FRANCIE

Champs Élysées se změní na zelený bulvár

Známý pařížský bulvár Champs Élysées se má do roku 2030 proměnit v oázu zeleně, která dá mnohem více prostoru chodcům a naopak omezí provoz aut. Starostka metropole Anne Hidalgová nedělníku Le Journal du Dimanche řekla, že radnice hodlá do projektu investovat 250 milionů eur (6,5 miliardy korun). Nový kabát místo získá až po letních olympijských hrách, které bude Paříž pořádat v roce 2024.

◼ NĚMECKO

Policie zlikvidovala obří obchod na darknetu

Německé policii se podařilo odhalit a vyřadit z provozu platformu na takzvaném darknetu, kde se prodávaly drogy, falešné úřední dokumenty i bankovky. Uvedly to zvláštní policejní útvar a oddělení generální prokuratury, zaměřené na kybernetickou kriminalitu. Podle nich šlo zřejmě o největší nelegální internetový obchod na světě. Zadržet se podařilo i jeho provozovatele. Darknet je neveřejná část internetu využívaná k nelegálním obchodům.

◼ Z TWITTERU

Nový evropský rozpočet je šance i pro Česko. Evropské prostředky nám umožní znovu nastartovat ekonomiku postiženou #covid19 a umožní modernizace v oblastech, ve kterých oproti jiným evropským zemím zaostáváme.

@daniel_benes

Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ

◼ FRANCIE

Sezona F1 začne o týden později v Bahrajnu

Sezona formule 1 začne oproti plánu o týden později 28. března Velkou cenou Bahrajnu. Původně zahajovací Grand Prix Austrálie v Melbourne byla kvůli pokračující pandemii koronaviru odložena na podzim a uskuteční se 21. listopadu. Ve stanoveném termínu se nepojede ani dubnová Velká cena Číny, pro závod v Šanghaji ale zatím vedení F1 nové datum nemá. Seriál tvoří i bez čínské GP rekordních 23 závodů.

◼ ÍRÁN

Írán chce jadernou dohodu bez pasáže o obnově sankcí

Írán bude v případě nových jednání o svém jaderném programu požadovat odstranění pasáže týkající se možnosti obnovy sankcí proti němu, jak je to v dohodě z roku 2015. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell označil nedávné oznámení Íránu o obnově obohacování uranu na 20 procent za závažné a znepokojivé. Teherán začal dohodu porušovat poté, co od ní v roce 2018 odstoupily Spojené státy a obnovily protiíránské sankce.