Kolem covidu je v posledních dnech mnoho mediálního šumu. Kdosi například tvrdí, že by očkoval pouze jednou dávkou vakcíny a tím by zajistil přístup k imunizaci dvojnásobnému počtu lidí. Jiný upozorňuje na vzácně se vyskytující důsledky covidu u dětí a třetí by nechal mladé lidi spontánně nakazit jednoho od druhého. Nevím, komu z široké veřejnosti tyto zprávy rozšiřují jeho obzory znalostí, ale domnívám se, že podobné názory intelektuálních elit patří do odborných lékařských časopisů, a teprve ukážou-li se jakkoliv relevantní, nechť jsou diskutovány v médiích. Hlavním důvodem tohoto přesvědčení je fakt, že podobné informace odvádí pozornost od řešení tří klíčových problémů, které rozhodují o tom, kolik z nás v letošním roce zemře jen proto, že sami sebe neumíme lépe organizovat, a kolika lidem zkrachují jejich živnosti.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.