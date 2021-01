Počátkem ledna arménský premiér Nikol Pašinjan nečekaně oznámil, že odešel do karantény, což vyvolalo bouřlivé spekulace o jeho zdravotním stavu. Ještě zesílily, když vyšlo najevo, že z Moskvy přiletěla skupina ruských lékařů. Jak se ale ukázalo, s Pašinjanovým zdravím bylo vše v pořádku. Šlo o součást přípravy na schůzku s Vladimirem Putinem. Podle nové praxe každý, s kým se loni ruský prezident osobně setkal, musel předtím na dva týdny do karantény. Proto ruští lékaři dorazili i do Baku sledovat zdraví ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva.

Na rozdíl od jiných představitelů Kremlu se Putin zatím nenechal očkovat proti nemoci covid-19 vakcínou Sputnik V. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov už několik měsíců tvrdí, že prezident to udělá, až mu to doporučí lékaři.

K příměří po silnici a ropovodem