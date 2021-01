Vakcínu proti covidu-19 by lidé měli dostat co nejdříve, aby se zamezilo dalším ztrátám na životech, radí odborníci. Jenže strategii vakcinace ministerstvo zdravotnictví definitivně dokončí až ve středu a počet naočkovaných v regionech se zatím velmi liší. Zatímco v některých krajích jsou téměř všechny domovy pro seniory proočkované, jinde teprve začínají.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že by se do očkování mohly zapojit i lékárny. Nejvíc času při samotném očkování totiž zabere ředění látky v ampuli, což lékárníci běžně dělají. "V představenstvu jsme se shodli, že takovou práci může dělat lékárník. Jsme na to kvalifikovaní a uvolnili bychom ruce lékařům a sestrám," potvrdila HN mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.