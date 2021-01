◼ ČESKO

Počet zaměstnanců NÚKIB poroste, i náklady na provoz

Počet zaměstnanců Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) by se měl do roku 2027 zvýšit z 221 na 417. Zvednout by se měly i náklady na provoz úřadu či na personál. Vyplývá to z koncepce rozvoje úřadu do roku 2027, kterou NÚKIB včera zveřejnil na svém webu. Utajovanou verzi koncepce loni v srpnu schválila vláda. Úřad funguje od roku 2017, kdy se vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Začínal se 118 zaměstnanci.

◼ RAKOUSKO, ÍRÁN

Mezinárodní dohodu o jaderném programu Íránu čeká revize

Dohoda o íránském jaderném programu musí být zrevidována do několika týdnů. Řekl to Rafael Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni, která je pověřena kontrolou íránských provozů. Írán nedávno ohlásil, že začal obohacovat uran na 20 procent, což je v příkrém rozporu s dohodou. Tu začal porušovat kvůli postoji USA, které od ní v roce 2018 odstoupily a obnovily protiíránské sankce. Teherán tvrdí, že inspektory agentury vyhostí, pokud nebudou do 21. února sankce zrušeny.

◼ ČÍNA

Čína zavádí zákony na ochranu svých firem

Vláda v Pekingu zavádí nová pravidla, která jí umožní chránit vlastní firmy před zahraničními zákony, jejichž aplikaci považuje Čína za neoprávněnou. To se týká i mnoha amerických sankcí, které vyhlásila vláda prezidenta Donalda Trumpa. Změny čínským soudům například umožní trestat i firmy, které sankce neodmítnou. Trump se do posledních dnů v úřadu prezidenta zaměřuje na čínské firmy, o kterých je přesvědčen, že představují riziko pro národní bezpečnost Spojených států.

◼ ČESKO

Přetížená Nemocnice Cheb dočasně uzavřela porodnici

Chebská nemocnice, která je přetížená kvůli koronavirové epidemii, musela včera s okamžitou platností dočasně přerušit provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. Porody i akutní výkony bude směřovat do nemocnice v Karlových Varech. V regionu je porodnice i v sokolovské nemocnici. Chebské nemocnici od minulého týdne docházejí volná lůžka pro pacienty s covidem, důvodem je nedostatek kvalifikovaného personálu a přetíženost současného.

Státní zástupce akceptoval policejním orgánem prodlouženou lhůtu pro skončení vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Vyšetřování by mělo pokračovat nejméně do 28. února.

Aleš Cimbala

mluvčí pražského městského státního zastupitelství

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU podpoří modernizaci tratě Sudoměřice−Votice

Evropská komise schválila dotaci přes 160 milionů eur (více než 4,2 miliardy korun) na modernizaci železničního úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi na Benešovsku. Na dvacetikilometrovém úseku mimo jiné přibude druhá kolej, což má zrychlit cestu mezi Prahou a Táborem. Správa železniční dopravní cesty zahájila práce na modernizaci trati už v roce 2018, hotovo by chtěla mít letos v létě.

◼ IZRAEL

Izrael narychlo schválí výstavbu bytů v osadách

Izraelské ministerstvo obrany se chystá ještě před nástupem Joea Bidena do úřadu prezidenta USA schválit výstavbu 850 bytů v židovských osadách na palestinském Západním břehu Jordánu. Příští týden se sejde plánovací výbor a schválí 850 nových bytů v sedmi osadách. USA v minulosti rozšiřování osad neschvalovaly, politiku změnila až administrativa odcházejícího prezidenta Donalda Trumpa.

◼ SVĚT

Počet kyberútoků na nemocnice vzrostl

Za poslední dva měsíce vzrostl počet kyberútoků na zdravotnictví o 45 procent. Vede střední Evropa, kde byl nárůst o 145 procent. Zdravotnictví je v současnosti nejvíce napadaným odvětvím, v ostatních sektorech útoky rostly o 22 procent. Nemocnice jsou zranitelným cílem, pod tlakem počtu koronavirových případů si nemohou dovolit výpadky a je pravděpodobnější, že splní požadavky na výkupné.

◼ ČESKO

Plošné odpuštění daně studentům schválila vláda

Ministerstvo financí plošně odpustí povinnost platit daň z příjmu studentům, kteří měli při nouzovém stavu pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb. Schválila to vláda. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že odvody na sociální a zdravotní pojištění studenti také platit nebudou. Ministerstvo vyplatí krajům dodatečné peníze tak, aby studenti přes kraje dostali odměnu ve výši, jako by pojištění neplatili.

◼ ČESKO

Církve žádají omluvu za hvězdy proti očkování

Zástupci církví v Česku odsoudili nošení židovské hvězdy na akcích odpůrců očkování. Nošení hvězd, kterými nacisté za druhé světové války označovali židovské obyvatele, považují za cynismus a zneužití symbolu. Nositele vyzvali k omluvě. Davidovu hvězdu s nápisem "Neočkovaný" mělo na sobě několik účastníků pátečního protestu v Praze, svolaného proti vládním opatřením kvůli šíření nového koronaviru, kteří také odmítají očkování proti covidu.

◼ USA

Trumpová odsoudila násilnosti v Kapitolu

Americká první dáma Melania Trumpová je "zklamaná a sklíčená" násilnostmi v Kongresu, při nichž zemřelo pět lidí a desítky utrpěly zranění. Uvedla to v prvním vyjádření od incidentu, kdy podporovatelé jejího manžela a prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kapitolu.

◼ ČESKO

Praha zvýší nájemné, bude ale myslet na důchodce

Magistrát hlavního města Prahy hodlá zvednout nájemné ve svých bytech na 164 korun za metr čtvereční a měsíc v širším centru a na 132 korun na periferiích. Zvýšení se nedotkne například seniorů, zdravotně postižených a v souvislosti s ekonomickou situací také nízkopříjmových domácností. O úpravě nájemného rozhodli radní. Nyní se výše nájmů v 7700 magistrátních bytech výrazně liší a pohybuje se mezi 56 a 148 korunami za metr čtvereční.

Začátek uplynulého roku vypadal velmi slibně. Bohužel záhy bylo muzeum uzavřeno.

Jindřich Ondruš

Ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uvedl, že loni muzeum navštívilo 227 782 lidí. Kvůli pandemii koronaviru je to o polovinu méně než v roce 2019.

◼ ČESKO

Mlsna potvrdil pokutu pro ministerstvo dopravy

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí úřadu o uložení pokuty 200 tisíc korun ministerstvu dopravy za chybu při tendru na dodávku tabulek registračních značek. Pokuta je tak pravomocná, ministerstvo ji musí zaplatit. Důvodem pro pokutu bylo vyloučení společnosti Eltodo z výběrového řízení kvůli tomu, že nezaokrouhlila nabídkovou cenu na celé koruny.

◼ RAKOUSKO

Při vstupu do Rakouska bude nutná registrace

Po lidech cestujících do země bude Rakousko od pátku nově požadovat vyplnění formuláře s kontaktními údaji či informaci o místě a pokud možno i délce pobytu v Rakousku. Podle agentury APA budou mít z požadavku souvisejícího s koronavirovou pandemií výjimku například pendleři. Platit ale bude i pro Rakušany, kteří se vrací ze zahraničí. Po příjezdu do Rakouska je nutná desetidenní izolace nebo PCR test s negativním výsledkem.

◼ Z TWITTERU

České (ne)zvládání pandemie je jedním z hlavních argumentů, který nás vede k úpravě výhledu na vývoj kurzu koruny. Byť i naše dřívější prognóza počítala s pokračujícími ekonomickými omezeními v 1Q 2021, realita se nyní zdá být ještě o něco chmurnější.

@HelenaHorska

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank na téměř nulové zisky koruny k euru

◼ JAPONSKO

Rekordman Miura bude hrát fotbal i v 54 letech

Japonský fotbalista Kazujoši Miura bude hrát v domácí nejvyšší soutěži i po 54. narozeninách. Držitel veteránských rekordů přezdívaný "král Kazu" prodloužil o rok smlouvu v týmu FC Jokohama a čeká ho 36. sezona v profesionální kariéře, kterou zahájil v roce 1986 v Brazílii. Miura je jedním z nejváženějších sportovců v zemi, byl hlavní osobností japonského fotbalového boomu na začátku 90. let.

◼ KYRGYZSTÁN

Prezidentské volby jednoznačně vyhrál Žaparov

Volby kyrgyzského prezidenta v neděli podle očekávání vyhrál dosavadní premiér Sadyr Žaparov. Souběžně s prezidentskými volbami se konalo referendum o ústavních změnách. Tedy zda Kyrgyzstán zůstane parlamentní republikou, anebo přejde k prezidentské republice, jak tomu již bývalo v minulosti. Z těchto voleb výsledky zatím známé nejsou. Podle pozorovatelů OBSE byl volební boj nerovný vzhledem k výhodě Žaparova při financování kampaně.