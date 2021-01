Pamětníci minulého režimu si jistě vzpomínají na specifický druh lidí, kterým se říkalo veksláci. Podstatou jejich mentality bylo nedívat se doprava doleva, smát se celkovému kontextu a snažit se za každých okolností co nejvíc trhnout pro sebe. Podobnou mentalitu vidíme i v aktuální politice. Pražská ODS pohrozila, že nepodpoří předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou jako pražskou lídryni "sněmovní" koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, pokud jí nepomůže odstřelit nenáviděného pirátského primátora Zdeňka Hřiba. Nakonec sice couvla, ale naznačuje to, že pražská ODS příliš nehledí na kontext, spíš na to, jak pro sebe vyvekslovat maximum.

Na jednu stranu vypadá logicky, že když se strany podporují celostátně, měly by se podporovat i lokálně. Jenže argument, že koalice celostátní může vzniknout, jen když podobné koalice existují na všech úrovních, je lichý. V jednotlivých regionech se situace diametrálně liší. Třeba na jižní Moravě je ODS v koalici právě i s Piráty, kterým v Praze nemůže přijít na jméno. A v Moravskoslezském kraji pro změnu s hnutím ANO. Kdyby se musely celostátní předvolební koalice řídit podle krajů, mohl by do koalice buď každý s každým, nebo nikdo s nikým − záleží, z jaké strany to nahlížíme.

Skutečné důvody, proč pražská ODS dělá dohodě předsedů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL potíže, jsou dva. Prvním je uraženost. Pražská ODS se od chvíle, kdy na loňském kongresu neobhájila místo první místopředsedkyně Alexandra Udženija, chová jako uražený pubescent. Vzpomíná na doby Pavla Béma, kdy získávala v komunálních volbách přes 50 procent, a dožaduje se, aby se s ní ve straně nakládalo, jako by to pořád byla pravda. Zapomíná, že si už dávno svou pozici korupčními podezřeními pokazila a že v roce 2018 získala 17 procent, což v pravicově smýšlející Praze není žádná sláva. Druhý důvod, proč tlačí na pilu, je ideologický. Pražská ODS byla vždy zaťatou buňkou. Udženija patří mezi klausovce a politika Petra Fialy jí nikdy nepřirostla k srdci. Exstarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková má v podstatě shodné názory s Klausem mladším, se kterým vystupovala i na propagačních videích, a do Trikolóry nevstoupila asi jen omylem. Další vlivný člen pražské ODS Jan Zahradil je tak euroskeptický, že mu při zmínce nejen o Pirátech, ale také o TOP 09 naskakují pupínky. Části pražské ODS zkrátka na koalici s TOP 09 a KDU-ČSL příliš nezáleží.

Celé to ukazuje, jak je projekt koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 křehký. Mezi stranami jsou významné rozdíly, třeba právě v otázce evropské integrace, kde si TOP 09 více než s ODS rozumí s Piráty a STAN. Topka je pro euro, ODS jasně proti. I kdyby se povedlo konzervativní koalici dotáhnout až k volbám, je otázka, co bude po nich. Nynější tlak pražské ODS motivovaný hlubokou nechutí k Pirátům je předzvěstí, co se může dít ve chvíli, kdy by si ODS měla vybírat, jestli její předseda bude vicepremiérem ve vládě Ivana Bartoše, nebo Andreje Babiše. Osobně bych na to první vsadil jen o pár haléřů víc než na to druhé. Předseda ODS se v roce 2022 nemusí jmenovat Petr Fiala. A snaha vyvekslovat co nejvíc, kterou teď sledujeme u ODS pražské, může začít rozežírat celou partaj. A Andrej Babiš udělá vše, aby tomu pomohl.