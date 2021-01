Stále ještě americký prezident Donald Trump bude tento a příští týden bojovat o pozornost svých příznivců jinak než pomocí svého oblíbeného Twitteru. Bude to mít těžké. Ale mnohem těžší to budou mít ti, kdo se budou snažit dostát závazkům vyplývajícím z toho, že Spojené státy jsou právním státem. Budou totiž vyšetřovat následky útoku zfanatizovaného davu na sídlo amerického parlamentu minulou středu. Američtí soudci a vyšetřovatelé už měli v pondělí na stole 25 případů terorismu vyplývajících ze středečních událostí, soudy hrozí stovkám lidí.

Útok inicioval sám Trump, takže demokraté ve Sněmovně reprezentantů připravují proces odvolání prezidenta − impeachment. Do předání úřadu 21. ledna to ale američtí zákonodárci mají jen nepatrnou šanci stihnout, i kdyby se v Senátu objevila zničehonic potřebná dvoutřetinová podpora. Pokračování v impeachmentu po nástupu Joea Bidena by způsobilo, že pozornost nebude upřena na kroky nového prezidenta. Odvolání prezidenta dávno poté, co opustil úřad, by však mělo smysl v tom, že by Trumpovi zabránilo kandidovat na prezidenta znovu za čtyři roky.

Možnosti a pevnost amerického právního státu se ještě ukážou s tím, co stihne Donald Trump provést do konce svého volebního období. Stát se vlastně může všelicos. Třeba se spekuluje o tom, že Trump omilostní sebe a své blízké, a to nejen v souvislosti s útokem na Kapitol.

V Evropě téma právního státu až dosud rezonovalo hlavně kvůli situaci v Maďarsku a Polsku. Teď se pozornost přesunula k tomu, jaký bude závěr Trumpova prezidentství a co z toho bude pro amerického prezidenta a jeho spojence vyplývat v řekněme trestněprávní rovině. Při všech rozdílech právních systémů to pro Trumpovy spojence v Budapešti nebo Varšavě bude mimořádně inspirativní kvůli jejich osobnímu výhledu do budoucna. Právě se rozhoduje o tom, zda a jak právní stát vrátí úder těm, kteří ho léta podkopávali.