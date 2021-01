Demokraté mají dnes předložit ústavní žalobu na dosluhujícího amerického prezidenta. Trumpa chtějí obvinit z podněcování ke vzpouře kvůli středečnímu útoku jeho příznivců na Kapitol.

Podle některých komentářů by byl impeachment jen symbolickou akcí, aby si Trump uvědomil svou odpovědnost za vpád do Kongresu. Prezident jen krátce předtím na shromáždění nedaleko Bílého domu opakoval svá nepodložená tvrzení o údajných podvodech při listopadových prezidentských volbách, v nichž prohrál, obvinil demokraty ze snahy hlasování zmanipulovat a své příznivce vyzval k pochodu ke kongresové budově. Joe Biden, který Trumpa za necelé dva týdny vystřídá ve funkci, uvedl, že rozhodnutí o impeachmentu je zcela věcí Kongresu, ale sám si myslí, že nynější prezident už dlouho není schopen plnit svou funkci. Společnost Twitter pak konce­­m týdne oznámila, že trvale zablokovala Trumpův účet kvůli "nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem". Trump po zrušení osobního účtu začal tweetovat z vládní stránky, sociální síť však brzy uvedla, že smazala prezidentovy příspěvky i z ní. Nejméně do konce mandátu má Trump zablokované účty také na Facebooku a Instagramu.