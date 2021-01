Ve Washingtonu o víkendu na schodech ke Kapitolu opravovali tribunu, kterou minulou středu při násilném útoku na Kongres poškodili příznivci končícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Příští týden, ve středu 20. ledna, na tomto místě během slavnostní inaugurace složí prezidentský slib demokrat Joe Biden a nastoupí jako 46. prezident USA do Bílého domu.

Po šokujících událostech minulého týdne se bude Amerika snažit ukázat světu svoji lepší tvář. Ukázat, že 200 let dlouhá tradice mírového předání moci v USA, která byla minulou středu těžce otřesena, trvá a pokračuje.

Joea Bidena však okamžitě s nástupem do úřadu čekají velké problémy. Epidemie koronaviru, jež znovu těžce dopadá na ekonomiku. Podle dat z minulého týdne se propadá pracovní trh. Biden se navíc může stát prvním prezidentem za desítky let, který nebude mít ve chvíli nástupu do Bílého domu potvrzeného ani jediného člena své vlády.