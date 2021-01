V Prádelně Kyselý ve Vlašimi sledují kalendář trochu s obavami. Poté co kvůli vládním restrikcím přišel podnik o většinu zákazníků z řad hotelů nebo wellness salonů, přináší mu už jen zlomek původních tržeb zdravotnická a sociální zařízení.

Ukončit činnost nechtějí, ač by to pro podnik bylo výhodnější. Výpadek jejich služeb by měl pro nemocnice vážné důsledky. Firmě proto zbývá to co řadě dalších čistíren − dotovat provoz ze svých peněz a čekat, co přijde dříve. Zda konec, nebo pomoc od státu. Vláda však speciální dotace pro prádelny neplánuje a stávající programy jim příliš nepomáhají.