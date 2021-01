"

Oslava demokracie skončila. Tohle je bohužel úplné dno. Říkám to bez jakékoli škodolibosti.

Konstantin Kosačov

šéf zahraničního výboru Rady federace, horní komory ruského parlamentu

◼ USA

Policisté ve Washingtonu zatkli sedm desítek lidí

Washingtonská policie po středečních násilnostech v Kongresu Spojených států zatkla 68 lidí. Řekl to její velitel Robert Contee. Ke středě se vyjádřil i velitel policejního sboru chránícího Kapitol Steven Sund. Jeho lidé zatkli 14 osob a většina z nich je obviněna z nedovoleného vstupu. Sund také řekl, že policista, který se zapojil do střelby, byl po dobu vyšetřování postaven mimo službu. Při násilnostech zemřeli čtyři lidé.

◼ USA

Funkce opustí několik lidí v Bílém domě

Ve světle středečních událostí v budově Kongresu se rozhodl rezignovat náměstek bezpečnostního poradce Bílého domu Matt Pottinger. Ten je údajně jedním z několika vládních činitelů, kteří kvůli nepokojům ve Washingtonu stávající administrativu opustí. Odchází údajně i zástupce mluvčí Kayleigh McEnanyové a také personální šéfka týmu první dámy Melanie Trumpové.

"

Velice lituji toho, že prezident Trump svou porážku do konce listopadu neuznal a neuznal ji ani ve středu.

Angela Merkelová

německá kancléřka

"

Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Pevně doufám, že tyto incidenty nebudou pokračovat.

Andrej Babiš

český premiér (ANO)

◼ USA

Výtržníci podle senátora kradli v kanceláři

Při středečních nepokojích v sídle amerického Kongresu byl z kanceláře demokratického senátora Jeffa Merkleyho ukraden notebook. Merkley na Twitteru uvedl, že mu "výtržníci prakticky vyrvali dveře z pantů", přestože byly odemčené. Strhávali podle něj věci ze zdí, včetně díla známého umělce. Ukradli notebook z pracovního stolu a zůstala po nich vlajka s nápisem Trump 2020 a cigaretové nedopalky.

◼ USA

Trumpovo odvolání žádali demokraté už před rokem

Setrvání v úřadě Donalda Trumpa se řešilo už loni počátkem roku. Prezident čelil ústavní žalobě. Tu vznesla sněmovna, ale Senát ovládaný republikány jej obžaloby z možného zneužití pravomoci i obstrukcí vůči Kongresu zprostil. Demokraté Trumpa obviňovali mimo jiné z toho, že se snažil nátlakem přinutit Ukrajinu, aby mu před prezidentskými volbami pomohla získat kompromitující informace o jeho rivalovi Joeu Bidenovi.

"

Přejeme Američanům co nejrychlejší návrat míru, stability a bezpečí.

Chua Čchun-jing

mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí

"

Věříme v sílu americké demokracie.

Emmanuel Macron

francouzský prezident

"

V těchto případech je důležité, aby politici vyzvali své příznivce, aby se zdrželi násilí a respektovali demokratické procedury a právní stát.

António Guterres

generální tajemník OSN

◼ ČESKO

Senátoři se obrátí na soud kvůli termínu voleb

Ústavní soud by měl podle senátorů za hnutí STAN zrušit rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o vyhlášení termínu voleb do sněmovny pro zneužití pravomocí hlavy státu. Vyhlášení termínu říjnových voleb na konci loňského prosince považují za zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Zeman brzké vyhlášení zdůvodnil tím, že dává stranám čas na kampaň, která bude v době současné epidemie náročnější.

◼ ČESKO

Vyšetření kauzy Čapího hnízda se posouvá

Státní zástupce prodloužil lhůtu pro vyšetřování kauzy kolem dotace 50 milionů na stavbu Farmy Čapí hnízdo, ve které je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Do kdy byla lhůta prodloužena, není jasné. Naposledy byla stanovena do poloviny prosince, policie už ji v minulosti několikrát prodlužovala. Babiš dlouhodobě odmítá, že by kolem farmy bylo cokoliv nezákonného.

◼ ČESKO

Odpůrci opatření chystají další demonstraci

Iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES chystá další demonstraci proti vládním opatřením. Organizátoři akce, která začne v neděli odpoledne, žádají, aby místo příspěvku na pracovníka ve výši 400 korun za den dostali podnikatelé 70 procent tržeb z minulého období. Organizátoři vyzývají účastníky, aby přišli v rouškách a dodržovali poklidný ráz akce a platná vládní opatření.

◼ ČESKO

Maturanti se do škol vrátí nejdřív koncem ledna

Žáci devátých ročníků, maturanti nebo studenti čtvrtých ročníků šestiletých konzervatoří by se mohli podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vrátit do škol nejdříve od 25. ledna, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní. Školy v současnosti fungují podle nejvyššího, pátého stupně systému PES, v němž jsou otevřeny jen první a druhé třídy, speciální a mateřské školy. Ostatní žáci šli do škol naposledy před Vánocemi.

"

Nouzový stav nám nevadí, pokud to znamená využití armády na pomoc. Vadí nám, když jde o nakupování bez výběrového řízení.

Vlastimil Válek

poslanec TOP 09 k návrhu na prodloužení nouzového stavu

◼ ČESKO

Češi ve světě budou volit ústeckou kandidátku

Češi žijící v zahraničí, kteří se letos v říjnu rozhodnou hlasovat ve sněmovních volbách, budou vybírat z kandidátů pro Ústecký kraj. Určil to dnešní los Státní volební komise. V Ústeckém kraji plánuje kandidovat mimo jiné předseda Pirátů Ivan Bartoš jako celostátní lídr chystané koalice Pirátů a Starostů a nezávislých. V posledních volbách se hlasy ze zahraničí započítávaly do výsledků ve Středočeském kraji.

◼ ČESKO

Vysočina chce na boj s covidem od státu miliony

Vysočina požádá stát o 10 milionů korun na zvládání dopadů pandemie koronaviru. Měly by pomoci v nemocnicích, které se starají o stovky nakažených pacientů a zároveň evidují 167 nemocných zaměstnanců. Vedení kraje žádá o pomoc studenty zdravotnických škol. Kraj chce zároveň postupně připravit očkovací centra v okresních městech. Bude je možné využít, pokud se zvýší přísun dodávek vakcíny.

◼ ČESKO

Ať Agrofert vrátí dotace, zní ze Senátu

Ministerstva by podle Senátu měla po společnostech v holdingu Agrofert požadovat neoprávněně vyplacené dotace s ohledem na výsledky auditu Evropské komise. Stát by pak tyto prostředky ve výši okolo 450 milionů korun nemusel Evropské unii vracet z peněz daňových poplatníků. Tomáš Goláň (ODS) uvedl, že v Česku chybí specializovaný orgán, který by na poskytování dotací dohlížel.

◼ ČESKO

Sníh zkomplikoval dopravu v zemi

Komplikace způsobil těžký a mokrý sníh v dopravě i v dodávkách proudu. Na jižní Moravě, v jižních Čechách nebo na Vysočině bylo přes 3000 odběrových míst bez elektřiny. Stromy popadané kvůli těžkému sněhu odstraňovali hasiči v desítkách případů. Náledí a vznik zmrazků z tajícího sněhu Český hydrometeorologický ústav očekává na celém území Česka od čtvrtečního odpoledne do dnešních 10 hodin.

◼ ČESKO

Členové STAN většinově podpořili koalici s Piráty

Hnutí Starostové a nezávislí schválilo koaliční smlouvu s Piráty o spolupráci v letošních sněmovních volbách. Podpořilo ji 92 procenty hlasů jako "odvážný projekt proti populismu". Piráti budou o vzniku koalice definitivně rozhodovat na sobotním celostátním fóru. STAN má podle ní obsadit první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení má být předseda Pirátů Ivan Bartoš.

◼ ČESKO

Odboráři návrh důchodové reformy napadli jako drahý

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s návrhem důchodové reformy, který před měsícem představila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle největší domácí odborové centrály by nový model mohl stát ročně až 600 miliard korun a není jasné, z čeho by se platil. Letos se na penze vydá přes 500 miliard. Odbory návrh označily za reklamní bublinu, neboť ukazuje náklady, ale ne příjmy.

◼ ČESKO

Bývalý komunista Fojtík stíhán za mrtvé na hranici

Policie zahájila trestní stíhání bývalého člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa Jana Fojtíka. Dvaadevadesátiletého muže viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se dopustil tím, že jako přední stranický ideolog spoluzavinil smrt a zranění několika lidí na hranicích. Pohraniční stráž tehdy mohla střílet na lidi, kteří se pokoušeli opustit stát.

◼ Z TWITTERU

Upozornění pro cesty do Rakouska: Od půlnoci z pátku na sobotu 9. ledna zavádí rakouská strana kontroly na hranicích! Příští týden pak postupně dojde k omezení počtu hraničních přechodů. Pravidla cestování zůstávají jinak stejná − mimo výjimky povinná karanténa.

@TPetricek

Ministr zahraničí Tomáš Petříček sděluje spoluobčanům nepříjemnou zprávu.

"

Abychom vytvořili mírové prostředí pro lid a naši zemi, pozvedneme naše obranné kapacity na podstatně vyšší úroveň.

Kim Čong-un