Chytrému napověz… zní první část českého úsloví. Poté co Donald Trump prohrál volby a začal bájit o podvodech, řada lidí na Twitteru vyzývala Andreje Babiše, aby na profilové fotografii sundal červenou trumpovskou čepici. Babiš odmítl, že prý není důvod. Takže muselo dojít na druhou část úsloví: … hloupého trkni. A bylo to trknutí pořádné. Kapitol vyrabovaný davem Trumpových příznivců, prchající zákonodárci, střelba, čtyři mrtví. Červená čepice šla konečně z Babišovy hlavy dolů.

Je to sice úleva, ovšem premiérova rezistence až do prvních mrtvých ukazuje, jak moc je nakažen trumpovským pojetím politiky. Sklony k autoritářství, pramalý respekt k demokratickým institucím, snaha rozbít tradiční hodnotově zakotvené strany. To vše má společné s Donaldem Trumpem nejen on, ale například i prezident Miloš Zeman, který se svého času vydával za "českého Trumpa". Bylo to přesné minimálně v tom, že se ve shodě se svým vzorem pokoušel co nejvíce rozeštvat společnost. Výroky jako "tato země je naše" či tahání makety samopalu kalašnikov na novináře jsou toho dostatečným důkazem.

V našich podmínkách je vše samozřejmě měkčí. Těžko si představit, že by u nás po volbách vzali příznivci poražené strany útokem Poslaneckou sněmovnu. Ale na druhou stranu, ještě nedávno nebylo něco podobného představitelné ani v USA. Teď už víme, že když dosáhne politika nenávisti určité úrovně, přejde v novou kvalitu. Nenávistná slova a hecování se lehce promění v otevřené násilí. Nemylme se: I v Česku existují politické síly, které vidí v trumpismu, této negaci tradiční konsenzuální demokracie, definované nejen existencí voleb, ale i klidným předáváním moci, velký potenciál. V USA násilnosti trumpistů schvalovalo 21 procent lidí, podobné to bude zřejmě i u nás. To už je nějaká voličská síla, kterou se někdo nepochybně pokusí využít.

Nejen vyslovené extremisty, ale i politiky, kteří sundali trumpovskou červenou čepici až pod tlakem, pět minut po dvanácté, bychom měli sledovat s krajní opatrností. Možná bylo jejich čepičářství jen konjukturalismem, ale možná také ne. Vždy je lepší se připravit na tu horší variantu. Protože kdo je připraven, není překvapen.