Irská letecká společnost Ryanair kvůli novým protikoronavirovým opatřením v Británii a v Irsku včera výrazně zhoršila výhled počtu přepravených cestujících na nejbližší měsíce. Největší nízkonákladový letecký dopravce v Evropě zároveň protiepidemická opatření vlád označil za drakonická a neúčinná, hospodaření podniku už to ale celkově neovlivní. Finanční rok totiž končí v březnu a většina letů, které je teď Ryanair nucen zrušit, by stejně byla ztrátová.

Ryanair uvedl, že od 21. ledna mění letový řád a upozornil, že v důsledku protikoronavirových opatření bude do Irska a Británie od konce ledna létat minimum letadel, pokud vůbec nějaká. Zákazníci, kterých se rušení letů dotkne, budou mít možnost si let přeložit na jiný termín nebo požádat o vrácení peněz. Dopravce kvůli pandemii už dříve snížil odhad počtu přepravených cestujících v nynějším finančním roce na méně než 35 milionů. Vinou dalších omezení, k nimž vlády v Londýně a Dublinu přistoupily kvůli šíření nové mutace koronaviru, Ryanair nyní výhled zhoršil ještě více. Teď očekává, že celkový počet přepravených cestujících za celý rok do konce března dosáhne 26 až 30 milionů.