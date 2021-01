◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropané vyzvali Írán, aby neobohacoval uran

Německo, Francie a Británie vyzvaly Írán, aby se vzdal plánu obohacovat uran nad hranici stanovenou dohodou z roku 2015. Varovaly, že by tento krok mohl ohrozit šanci na diplomatické řešení sporu se Spojenými státy poté, co se tamním prezidentem stane Joe Biden. Pro jaderné elektrárny se uran obohacuje v jednotkách procent, to už Írán překročil. Pro výrobu jaderné zbraně je třeba obohacení na více než 85 procent.

◼ ČESKO

Zeman podpořil potřebu státní pomoci kultuře

O pomoci státu kultuře v době pandemie a o tom, jak stát může zasáhnout, pokud vlastník řádně nepečuje o kulturní památku, mluvili na Pražském hradě prezident Miloš Zeman a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zeman podpořil potřebu státní podpory kultuře, řekl ministr po jednání. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka se schůzka konala na Zaorálkovu žádost. Ztráty kulturních institucí i jednotlivců jsou od počátku pandemie veliké.

◼ RUSKO

Rusové přestávají věřit v restart ekonomiky

Naděje Rusů, že se dočkají rozkvětu ruské ekonomiky, klesly na úroveň roku 1998, uvedl hospodářský list RBK s odvoláním na průzkum agentury Gallup International. Rusové zažili v roce 1998 krach státních financí. Podle průzkumu v ekonomický rozkvět letos věří pouhých šest procent dotázaných, zatímco 47 procent Rusů se chystá na ekonomické potíže. Průzkum se uskutečnil na přelomu listopadu a prosince.

◼ ČESKO

Nakažených zdravotníků je méně než v listopadu

Zdravotníků, kteří se léčí s covidem-19, je zatím méně než ve druhé vlně epidemie, která vrcholila na přelomu října a listopadu. Nakažených je 6405 lidí, z nich 1306 lékařů a 2796 sester. Ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jeho ředitel Ladislav Dušek na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví uvedl, že asi 3800 z nakažených zdravotníků pracuje v akutní péči v nemocnicích.

"

Po vánočním období dochází k nárůstu počtu nakažených. Je to odraz masivního setkávání rodin v průběhu Vánoc. Já to nekritizuji, jen to konstatuji.

Jan Blatný

ministr zdravotnictví (za ANO)

◼ ČESKO

Experti kritizují registrace seniorů k očkování on-line

Hlavním nedostatkem navrhovaného očkovacího postupu je registrace lidí nad 80 let on-line. V analýze ministerského pokynu to uvedlo Centrum pro modelování biologických a společenských procesů. Doporučuje, aby seniorům zavolal lékař a aby dostali dopisy s vysvětlením. Posílit by se měla také informační linka 1221. Podle centra je možné riziko úmrtí na covid v Česku snížit o dvě třetiny, pokud se podaří lidi nad 80 let a seniory z domovů rychle naočkovat.

◼ USA

Úřady zvažují zákaz investovat do akcií Alibaby

Newyorská akciová burza příští týden vyřadí z obchodování akcie čínských telekomunikačních společností China Mobile, China Telecom a China Unicom. Znovu tak změnila svůj postoj ke třem podnikům, které jsou největšími telekomunikačními operátory v Číně. List Wall Street Journal napsal, že americké úřady zvažují zakázat Američanům investovat také do akcií čínských technologických firem Alibaba a Tencent.

◼ ČESKO

Strany a hnutí dostaly přes půl miliardy korun

Stát v loňském roce vyplatil na příspěvcích politickým stranám a hnutím téměř 564 milionů korun. Je to zhruba o 60 milionů méně než před rokem, kdy některé strany dostaly navíc příspěvek na úhradu nákladů za volby do Evropského parlamentu. Údaje zveřejnilo na svých webových stránkách ministerstvo financí. Celkově obdrželo příspěvek 45 subjektů.

◼ HONGKONG

Policie zatkla rekordní počet opozičních aktivistů

V Hongkongu bylo zatčeno kvůli podezření z porušení zákona o národní bezpečnosti 53 prodemokratických aktivistů. Podle úřadů se pokusili svrhnout vládu. Je to největší zásah proti opozici ve městě na základě nové legislativy. Podle opozice zatkla policie aktivisty za účast v nezávislém hlasování, při kterém měli být vybráni demokratičtí kandidáti pro parlamentní volby. Peking v té době varoval, že tím mohou porušit nový zákon. Volby se dosud nekonaly.

◼ ASIE

Severokorejský vůdce přiznal selhání v plnění cílů

Vůdce komunistické Severní Koreje Kim Čong-un vystoupil na sjezdu tamní vládnoucí strany, jejímž je předsedou. Ve svém proslovu prohlásil, že se zemi nepodařilo během pěti let splnit většinu stanovených cílů, a to téměř ve všech oblastech. Ekonomikou země otřáslo uzavření hranic s Čínou kvůli pandemii covidu-19, řada přírodních neštěstí v létě a přetrvávající sankce ze strany Spojených států a dalších zemí.

◼ ČESKO

Železničáři zabezpečí 200 přejezdů za dvě miliardy

Správa železnic letos plánuje zabezpečit 200 železničních přejezdů zhruba za dvě miliardy korun. Loni upravila 155 přejezdů za 1,5 miliardy korun. Vedle toho stát chystá v následujících letech další zabezpečení tratí. Pozornost na bezpečnost železnic se upřela zejména po loňských červencových nehodách. Při srážce vlaků u Českého Brodu zemřel strojvedoucí osobního vlaku a přes 30 lidí bylo zraněno, z toho čtyři vážně.

◼ ČESKO

Brno bude očkovat v polní nemocnici

Brněnská fakultní nemocnice plánuje po víkendu spustit zkušební provoz pro očkování v záložní nemocnici, která vznikla v listopadu na tamním výstavišti. Do budoucna má sloužit jako velkokapacitní očkovací centrum. Původně vznikla jako záložní kapacita pro pacienty s koronavirem. V případě nutnosti se může polní nemocnice během 24 hodin předělat z očkovacího centra znovu na lůžkové oddělení.

◼ EVROPA

Britům se pozastavily weby registrované v EU

Přes 80 tisíc internetových domén, které měli Britové zaregistrované v Evropské unii, bylo pozastaveno po odchodu Spojeného království z Evropské unie. Tyto domény už nemají žádné funkční prvky a Britové si web s koncovkou .eu nemohou již ani zaregistrovat. Nadále funguje web Leave.EU, který založili zastánci brexitu. Organizace papírově přesídlila do irského města Waterford, tudíž pořád splňuje podmínky.

"

Při pokračování distanční výuky další semestr či dva by dopady byly velmi vážné, až nenapravitelné.

Petr Sklenička

předseda České konference rektorů

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Čechoslováci zkoušeli infiltrovat ke královně

Komunistické Československo se v 70. letech pokoušelo infiltrovat do prostředí britské královské rodiny. Plánovalo využít kontakt na švagra britské panovnice Alžběty II., uvedl s odvoláním na zveřejněné dokumenty československé tajné služby StB britský bulvární deník The Sun. Z dokumentů však nevyplývá, že by švagr prozradil agentovi cokoliv významného nebo že by přistoupil na spolupráci s StB.

◼ ČESKO

Krematoria se plní. Zlín zvažuje start třetí směny

Krematoriím ve většině krajů zatím kapacity postačují, i když zesnulých je nyní proti běžnému stavu více. Nárůst počtu mrtvých někde řeší dvousměnným provozem, ve Zlíně uvažují o třetí směně. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, kde pohřební služby evidují víc zesnulých, než jsou schopny spálit. Provozovatelé krematorií se shodli, že situace byla horší na přelomu října a listopadu.

◼ POLSKO

Krakov hledá trubače na kostelní věž

Hasiči v jihopolském Krakově shánějí zájemce o práci trubače na věži Mariánského kostela. Trubači každou hodinu do všech čtyř světových stran vyhrávají znělku zvanou hejnal. Na věži kostela v historickém centru slouží celodenní službu a pak 48 hodin odpočívají. O funkci se uchází pět lidí, poprvé v historii je mezi nimi i žena. Do budoucna má být celkem sedm trubačů.

◼ SVĚT

Falešný Cyberpunk šíří vyděračský program

Podvodný web začal nabízet falešnou mobilní verzi počítačové hry Cyberpunk 2077. Ta šíří vyděračský program, který zablokuje soubory v mobilu a požaduje výkupné přes 10 tisíc korun v bitcoinech. Útočníci uživatelům vyhrožují, že pokud nezaplatí částku do deseti hodin, ukradené soubory trvale odstraní. Podle antivirové společnosti Kaspersky lze napadené soubory odblokovat, aniž by bylo nutné zaplatit výkupné.

◼ MEXIKO, USA

HRW žádá Bidena o zrušení protiimigračního opatření

Mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch vyzvala zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, aby zrušil migrační program Zůstaňte v Mexiku. Ten vytvořila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, jehož mandát se chýlí ke konci. Obránci lidských práv tvrdí, že kvůli programu jsou desítky tisíc migrantů včetně dětí vystavovány násilným útokům, únosům nebo znásilnění v mexických městech, která patří k jedněm z nejnebezpečnějších na světě.

◼ LOTYŠSKO

U praporu NATO je nákaza, v jednotce jsou i Češi

U praporu Severoatlantické aliance v Lotyšsku se vyskytla nákaza koronavirem. Nakažení vojáci jsou v karanténě, uvedl mluvčí lotyšského ministra obrany bez dalších podrobností ohledně národnosti, počtu či zdraví vojáků, kteří působí na vojenské základně Adaži poblíž Rigy. Armáda se rozhodla z bezpečnostních důvodů jejich počet neupřesnit. V této alianční jednotce působí také čeští a slovenští vojáci.

◼ USA

Zemřela filmová partnerka Jamese Bonda

Ve věku 65 let zemřela na následky infekce močových cest americká herečka Tanya Robertsová, která byla jednou z partnerek filmového Jamese Bonda. Po boku Rogera Moora si zahrála v dílu s názvem Vyhlídka na vraždu. Známá je také z televizního seriálu Zlatá sedmdesátá. Ve filmové branži herečka strávila 30 let.

◼ VESMÍR

ISS opustila loď Cygnus, čekají ji pokusy a pak zánik

Mezinárodní vesmírnou stanici opustila nákladní loď Cygnus NG-14 americké společnosti Northrop Grumman. Dříve než její valná část při sestupu shoří v horních vrstvách atmosféry, uskuteční se v lodi experiment věnovaný požární bezpečnosti ve vesmíru. Odpoutání od ISS vysílala na webu v přímém přenosu TV NASA. Cygnus NG-14 vynesla na oběžnou dráhu raketa Antares 3. října z kosmodromu Wallops v americkém státě Virginie.

"

Je smrtelně nebezpečné, když lidé nevěří v šíření nákazy a nechrání se před ní.

Kirill