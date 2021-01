◼ ČESKO

Rekord v počtu úmrtí loni padl už po 11 měsících

V Česku loni zemřelo do konce 48. týdne (do 29. listopadu) 114 781 lidí. Za 11 měsíců roku tak počet úmrtí překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113 tisíci mrtvými za posledních 10 let rekordní. V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112 tisíc. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, je ale zřejmé, že k němu přispěla epidemie nemoci covid-19, která si do konce roku v Česku vyžádala 11 795 obětí.

◼ NĚMECKO

Německo v ohniscích nákazy omezuje pohyb

Karanténa v Německu bude prodloužena nejméně do 31. ledna a opatření budou navíc zpřísněna. Novým celoněmeckým pravidlem pro ohniska nákazy se stává omezení volného pohybu osob na maximální vzdálenost 15 kilometrů od domova, řekla po jednání s premiéry spolkových zemí kancléřka Angela Merkelová. Podle vládních dokumentů kritéria pro omezení pohybu nyní splňuje 70 ze 410 německých okresů a měst.

◼ SVĚT

Svět čeká rok růstu. Jak velký bude, záleží i na očkování

Světová ekonomika letos vzroste o čtyři procenta po loňském propadu o 4,3 procenta, za kterým stála pandemie covidu-19. Předpověděla to ve svém globálním hospodářském výhledu Světová banka. Varovala však, že vzestup počtu případů nákazy koronavirem a prodlevy v distribuci vakcíny by mohly růst omezit na pouhých 1,6 procenta. Ekonomika eurozóny má podle výhledu letos růst o 3,6 procenta po loňském propadu o 7,4 procenta.

◼ CHORVATSKO

Zemětřesení možná ukázalo chyby při obnově země

Chorvatské úřady začnou vyšetřovat možná pochybení při výstavbě domů během státem organizované obnovy po válce v 90. letech. Útvar proti korupci a organizovanému zločinu oznámil, že začal prověřovat informace médií, podle nichž byly jedním z důvodů rozsáhlých škod způsobených zemětřesením z minulého týdne nedostatky při poválečné obnově, kdy se prý méně dbalo na stavební normy.

