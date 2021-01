Reakce centrálních bank na globální pandemii koronaviru byla v loňském roce skutečně bezprecedentní. V loňském roce natiskly 9,2 bilionu dolarů, což je trojnásobek oproti roku 2008 při globální finanční krizi. Globální akciové i dluhopisové trhy se tak ve výsledku v loňském roce dostaly na nová historická maxima. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World zaznamenal v roce 2020 zisk 14,3 procenta a nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond zaznamenal zisk 9,2 procenta.

Není se proto čemu divit, že se také ocenění neboli valuace globálních finanční trhů dostaly rovněž na nové historické rekordy. Pokud jde o dluhopisové trhy, průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti zakončil rok 2020 na minimu 0,8 procenta. Přitom platí, že přibližně 80 procent všech globálních dluhopisů nese − nominální − výnos do doby splatnosti pouze do dvou procent. Průměrný reálný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti je proto hluboko v záporu a reálná hodnota kapitálu investorů tak držením dluhopisových investic po odečtení inflace dokonce klesá.

Pokud jde o akciové trhy, valuační ukazatel P/E (poměr ceny akcií k čistým ziskům) nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World na konci roku 2020 dosáhl extrémně vysoké úrovně 32 a oceňovací indikátor Warrena Buffetta − globální akciová tržní kapitalizace ke globálnímu HDP − 118 procent. To je nejvyšší úrovní od technologické bubliny v roce 2000.

Dluhopisové i akciové valuace proto do příštích let naznačují silně podprůměrné roční očekávané výnosy a investoři se s touto skutečností budou muset prostě a jednoduše smířit. Při investování totiž v delším časovém horizontu působí takzvaný efekt navracení se k průměru (anglicky mean-reversion), který popisuje silnou historickou tendenci tržních cen finančních aktiv po předchozím silném růstu klesat a naopak po předchozím silném propadu růst.