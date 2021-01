Hlavní myšlenka Republikánské strany v čele s Donaldem Trumpem několika předchozích i dalších měsíců až let je jasná − mýtus o ukradených volbách. Tento týden tato strategie zintenzivnila a přesunula se do Georgie, kde probíhají doplňovací volby do Senátu. Jedná se o klíčovou dohrávku, která rozhodne, zdali se administrativa Joea Bidena bude muset vypořádávat s republikány, nebo bude moct vládnout sama díky většině v obou komorách Kongresu.

Jižanská Georgia se díky prvnímu vítězství demokratického kandidáta za 28 let stala překvapením voleb, ale i přesto tam dva republikánští kandidáti drželi do senátních voleb náskok. Karta se obrátila v posledních měsících a nyní budou konzervativci potřebovat k vítězství silnou volební účast. Šířený mýtus o ukradených volbách ale paradoxně může voliče od cesty k urnám odradit. Vypadá to, že více než o udržení Senátu jde republikánům o vybudování a rozšíření pocitu křivdy jako hlavního nástroje pro manipulaci a mobilizaci své členské základny. Nezáleží na faktech. Buď jste pro, nebo proti.

Republikánská strana ve snaze zpochybnit výsledek volby opouští vlastní konzervativní principy. Jejich požadavky na odmítnutí hlasování sboru volitelů, aktivistické výklady ústavy či oslabování role jednotlivých států ve volebním procesu jdou přímo proti dlouhodobým základním politickým pozicím Republikánské strany. Ale o hodnoty ani realitu už dlouho nejde. Mýtus ukradených voleb je efektivní demagogií, která se v budoucnu vyplatí jak Trumpovi, tak republikánským senátorům usilujícím o znovuzvolení v roce 2022.

Nicméně o novou politickou strategii se nejedná, jen si vyměnily role vládnoucí a opoziční strany. Demokratická strana po volbách v roce 2016 měla jako hlavní linku mýtus o volbách ukradených ruskými hackery. Ke konci ho doplnila o osočení Trumpovy administrativy z nestandardního jmenování soudců, které za Obamovy vlády ale sama započala. Jediným pozitivem voleb v USA zůstává, že v Bílém domě bude méně nebezpečný člověk.