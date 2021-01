Zakladatel čínské internetové společnosti Alibaba Jack Ma se od loňského října neobjevil na veřejnosti. Tedy od doby, kdy v Šanghaji kritizoval regulaci v zemi a označil ji za brzdu inovací. Následovalo zrušení primární veřejné nabídky (IPO) akcií čínské finančnětechnologické společnosti Ant Group, která je divizí Alibaby. Samotný internetový prodejce pak čelí antimonopolnímu vyšetřování. Jeden z nejbohatších Číňanů podle německého deníku Handelsblatt doplatil na to, že se odvážil veřejně sdělovat své názory na finanční regulaci. Britský list Financial Times minulý týden upozornil, že Jack Ma byl nahrazen jako porotce v televizní soutěži věnované africkým podnikatelům Africa's Business Heroes. Mluvčí Alibaby to agentuře Reuters vysvětlil tím, že v podnikatelově harmonogramu byla jiná povinnost. Dále odmítl věc komentovat. Kde se Jack Ma nachází, je tak předmětem spekulací. Pro cenzurovaná čínská média a internet to ale téma není.