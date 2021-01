Velvyslanec Číny v Ženevě Čchen Sü nedávno napsal na Twitter, že spolupráce a solidarita jsou nejsilnější zbraně k poražení pandemie. Slova podložil obrázkem. Jeho levá strana značí obviňování. Rozpojené ruce všech národů ukazují jedna na druhou a covid vesele dominuje světu. Pravá strana symbolizuje spolupráci. Spojené ruce zemí vytváří kolem světa síť, která covid uvěznila. Aby skončilo obviňování a začala spolupráce, k tomu má podle doktora Fabiana Leendertze, německého odborníka na viry zvířecího původu, přispět mezinárodní mise, která pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) zamíří do Číny prošetřit původ koronaviru. Už dostala i název − Lovci viru. "Jde nám o to, abychom snížili riziko, že se to bude opakovat," říká jeden z desetičlenné skupiny vědců. Pocházejí z různých částí světa, měli by odletět v nejbližších dnech a mají objasnit, jak se nakazil první pacient. Podle Leendertze bude trvat několik měsíců, než expertní skupina učiní nějaký alespoň dílčí závěr.

