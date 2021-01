Pouze skalní hokejoví fanoušci a nepoučitelní optimisté strávili noc ze soboty na neděli u televizních obrazovek, protože pointa tohoto příběhu byla dopředu jasná. Čtvrtfinále světového šampionátu hráčů do 20 let pak skutečně dopadlo tak, jak se dalo čekat. Český tým vypadl a na medaili mohl opět zapomenout. Favorizovaná domácí Kanada sice vyhrála "jen" 3:0 a mladé Čechy překvapivě nezostudila brutálním výpraskem jako Američané a Švédové, ale to je jediné pozitivum. Paběrkování českého hokeje na mezinárodní scéně konce nemá a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo v dohledné době změnit.

