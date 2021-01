◼ ČESKO

Na protest proti opatřením vznikl světelný řetěz

V Praze začal pokojný protest iniciativy za zachování provozu restaurací Chcípl PES. Včera kolem 15. hodiny začalo několik desítek příznivců pokládat světelnou cestu od Úřadu vlády, která má pokračovat až na Staroměstské náměstí. "Cesta naděje" z půllitrů a skleniček se svíčkami má podle zástupců iniciativy upozornit na kritickou situaci malých a středních živnostníků a podnikatelů. Demonstranti žádají vládu, ať ukončí opatření kvůli koronaviru.

◼ ARGENTINA

Někteří očkovaní Sputnikem mají vedlejší účinky

Argentina zaznamenala zhruba u jednoho procenta lidí očkovaných ruskou vakcínou Sputnik V vedlejší účinky. Nežádoucí účinky se projevily u 317 lidí, ruskou očkovací látku v Argentině dostalo přes 32 tisíc lidí. Podle argentinského ministerstva zdravotnictví jsou nežádoucí účinky mírné až středně závažné a nevyžádaly si zatím žádnou hospitalizaci. Jedná se většinou o zvýšenou teplotu, bolesti hlavy či svalů.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Úřad nedoporučuje kombinovat vakcíny

Anglický úřad pro veřejné zdraví nedoporučuje kombinovat dvě vakcíny proti koronaviru, které budou v Británii v nejbližších dnech dostupné. V prosinci zdravotníci začali s očkováním přípravkem od firem Pfizer a BioNTech, tento týden začne distribuce vakcíny vyvinuté na Oxfordské univerzitě ve spolupráci s firmou AstraZeneca. Obě vakcíny se podávají ve dvou dávkách.

◼ ČESKO

Skóre PES zůstalo na nejvyšší úrovni − 90

Česko zůstalo v nejvyšším, pátém stupni protiepidemického systému PES, který mimo jiné znamená komunitní šíření nákazy. Páteční i sobotní denní nárůst nových případů byl ale oproti posledním loňským dnům výrazně nižší, laboratoře totiž méně testovaly. V sobotu přibylo v Česku 4957 potvrzených případů nákazy koronavirem, zhruba o 1500 nakažených více než první den v roce. Na silvestra laboratoře odhalily 13 283 nakažených a den předtím rekordních 17 034 případů.

"

Návrat k normálu kvůli kůrovci může trvat i pět let.

Miroslav Toman

Ministr zemědělství řekl, že lýkožrouti loni napadli 25 až 30 milionů metrů krychlových dříví, podobně jako předloni, zpracovatelé ho zvládli vytěžit mezi 22 a 25 miliony metrů krychlových.

◼ ČESKO

Termín voleb znevýhodní některá koaliční uskupení

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana vyhlásit volby ještě před koncem roku bude mít dopad na obě koaliční uskupení opozičních stran, tedy Pirátů a Starostů a ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Volební koalice kvůli limitu na kampaň nebudou moci využít finanční možnosti jednotlivých stran. Je to nejdřívější vypsání termínu voleb v historii, komentoval to předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Standardně prezident vypisoval volby 100 dní předem, nyní je to 300 dní.

◼ ČESKO

Vláda dnes nebude rozhodovat o navrácení peněz obraně

Vláda dnes nerozhodne o navrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Učiní tak až později v lednu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v televizi Prima a CNN Prima News. Vláda podle něj ještě nemá potřebná "čísla". Předseda KSČM Vojtěch Filip ve stejném pořadu uvedl, že je rád, že vláda o vrácení deseti miliard armádě v pondělí jednat nebude. Podle něj si vláda uvědomuje, že peníze budou potřeba na boj s pandemií.

◼ USA

Pence vítá snahu zvrátit výsledek voleb

Americký viceprezident Mike Pence uvítal snahu skupiny republikánských senátorů zvrátit výsledek loňských prezidentských voleb. Pence bude ve středu předsedat schůzi Kongresu, na níž se má potvrdit volební výsledek ve prospěch demokrata Joea Bidena. Končící prezident Donald Trump a část republikánů stále hovoří o volebních podvodech, které se jim ale nepodařilo u soudů dokázat.

◼ ČESKO

Od února se mohou hlásit na očkování všichni lidé

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) řekl, že na očkování proti covidu-19 se mohou od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku. Od 1. února se pak budou moci hlásit všichni obyvatelé Česka. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Hlavním bude věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání. Přednost dostane například asi 13 tisíc lidí s cukrovkou, 93 tisíc s obezitou a 218 tisíc se závažným onemocněním plic.

◼ ÚVĚRY

Objem úvěrů na bydlení stoupl o sedm procent

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v listopadu 22,1 miliardy korun. To je o sedm procent více než v říjnu a o 39 procent více než v listopadu 2019. Listopad tak byl nejsilnějším měsícem v prodejích hypoték v historii statistik ČNB. Podle hlavního poradce České bankovní asociace Vladimíra Staňury jsou průměrná roční procentní sazba nákladů i úrokové sazby velmi nízko a trh je blízko svému dnu.