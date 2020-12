Kamala Harrisová, viceprezidentka USA

Dvě mimořádně významné kóty, až dosud ženám zapovězené, překonala letos Kamala Harrisová. Před ní nebyla žádná žena zvolena americkou viceprezidentkou. Nikdy na tuto funkci navíc nekandidovala žena jiné než bílé barvy pleti. Harrisová, která byla senátorkou za Kalifornii, vstoupí v lednu do Bílého domu po boku nového prezidenta, demokrata Joea Bidena. Je zástupkyní hned dvou menšin − po otci, který do Spojených států emigroval z Jamajky, se hlásí k černošskému původu. Po matce, jež do Ameriky přišla z Indie, má asijské kořeny.