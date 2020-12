Velká Británie během několika dnů, možná už ve středu, schválí vakcínu, kterou společně vyvinuly tamní farmaceutická společnost AstraZeneca a Oxfordská univerzita. Napsal to britský list Financial Times. Díky tomu ostrovní království zvládne výrazně zrychlit tempo očkování, a to hned od prvního lednového týdne, kdy chce nasadit tuto vakcínu. Reaguje tak na novou mutaci koronaviru, která se objevila na jihu Anglie a rychle se rozšiřuje dál. Ta sice není nebezpečnější, ale dokáže se mnohem rychleji šířit. Je nakažlivější o 50 až 74 procent, uvádí ve své studii Londýnská škola hygieny a tropické medicíny. "Myslíme si, že vakcína je účinná i na tuto mutaci," řekl k tomu výkonný ředitel AstraZenecy Pascal Soriot v rozhovoru pro list The Sunday Times s tím, že vakcínu proto podrobují dalším testům.

