Holding Agrofert, který vložil premiér Andrej Babiš do svěřenských fondů, má na Slovensku problém. Půda a voda pod bratislavskou chemičkou Istrochem, kterou Babiš koupil v roce 2002, jsou silně zamořené chemikáliemi. Slovenský ministr pro životní prostředí Ján Budaj proto Agrofert i českého premiéra kritizuje, že dosud Istrochem od ekologické zátěže nevyčistil, přestože to údajně byla podmínka privatizace. Zda slovenská vláda skutečně donutí chemicko-potravinářský kolos zaplatit sanaci vody a půdy pod chemičkou, není jasné. Cena za to by však pro Agrofert, jejž podle Evropské komise dodnes ovládá český premiér, byla vysoká. Podle Budaje více než půl miliardy eur (v přepočtu více než 14 miliard korun).

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.