Hybatelem digitální transformace v mnoha firmách nebyl CEO (chief executive officer), CTO (chief technical officer) ani CIO (chief information officer), ale covid (coronavirus disease). Zatáhl totiž řadu firem − a dokonce i státních úřadů − do jedenadvacátého století. Některé přitom, pravda, hodně kopaly a vřískaly, ale už není cesty zpět. Co z různých důvodů nebylo možné léta, jako elektronizace papírových procesů, virtuální výuka či porady a vzdálený přístup k interním systémům, bylo najednou realizováno během pár týdnů. To s sebou samozřejmě přineslo četná bezpečnostní rizika. Počínaje nezabezpečenými koncovými zařízeními přes špatně zabezpečené videokonference až po prostou hloupost uživatelů. Výtečným příkladem je tweet nizozemské ministryně obrany, která nedopatřením na Twitteru zveřejnila adresu videokonference ministrů obrany EU a pět z šesti číslic PIN, takže se do tajné konference přihlásil nizozemský novinář Daniël Verlaan.

