◼ SAÚDSKÁ ARÁBIE

Aktivistka Hazlúová dostala skoro šest let

Bojovnice za práva žen Ludžajn Hazlúlová byla odsouzena k pěti letům a osmi měsícům vězení. Jednatřicetiletá aktivistka je ve vazbě už dva roky, tato doba se z trestu odečte. V listopadu byl její případ předán soudu, který se zabývá terorismem. Proces se konal navzdory kritice mezinárodního společenství a výzvám k propuštění Hazlúlové, která bojovala o právo Saúdských Arabek řídit automobil a o ukončení systému praxe mužského poručnictví.

◼ ČÍNA

Miliardáře z Šanghaje otrávili, policie je na stopě

Prezident a výkonný ředitel firmy na počítačové hry Yoozoo, devětatřicetiletý Lin Čchi, který zemřel 25. prosince, byl otráven. Informovala o tom šanghajská policie, podle níž je hlavním podezřelým jeden z Linových kolegů. Yoozoo proslavila strategie Hra o trůny: Zima se blíží vycházející z oblíbeného seriálu na motivy knižní ságy George R. R. Martina. Majetek zesnulého se odhaduje na 1,3 miliardy amerických dolarů (asi 27,8 miliardy korun).

◼ USA

Američané mají nárok na covidovou podporu

Prezident Donald Trump podepsal stimulační balíček na pomoc ekonomice zasažené pandemií covidu-19. Díky tomu mají miliony Američanů, kteří přišli v důsledku koronavirové krize o zaměstnání, znovu nárok na mimořádnou podporu v nezaměstnanosti, ačkoli ho v neděli ztratili. Nehrozí již také stav rozpočtové nouze, jenž mohl od úterý ochromit fungování mnoha federálních úřadů.

◼ SLOVENSKO

Politici s covidem smějí do práce, když se ochrání

Nová vyhláška umožňuje slovenským poslancům, ministrům či prezidentce pracovat i v případě, že mají pozitivní test na koronavirus nebo byli v kontaktu s nakaženým. Podmínkou je, aby neměli klinické příznaky covidu-19, nosili respirátory FFP2, používali rukavice, dezinfekci a omezili pohyb na pracovišti. Některým politikům se to nelíbí, koaliční strana Za lidi by po vzoru Evropského parlamentu přivítala spíš hlasování na dálku.

Já jsem s panem prezidentem se domluvil, že se setkáme jenom my dva. S rodinami se setkáme v lepších časech, když už nebude žádný PES

Andrej Babiš

Český premiér o novoročním setkání s prezidentem Milošem Zemanem, jehož se původně měly zúčastnit i jejich rodiny. Tento záměr však čelil kritice kvůli vládním restrikcím proti šíření covidu.





◼ ČESKO

Termín sněmovních voleb je 8. a 9. října

Volby do Poslanecké sněmovny se příští rok budou konat 8. a 9. října. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman. Rozhodnutí musí spolupodepsat premiér. Zeman vypsání voleb na začátek října avizoval ve svém vánočním poselství. Poslední sněmovní volby se konaly 20. a 21. října 2017. Prezident v sobotu rozhodnutí vyhlásit volby na začátek října zdůvodnil tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň.

◼ ČESKO

Tříkrálová sbírka letos proběhne jen on-line

Koledníci na začátku ledna během Tříkrálové sbírky tentokrát do terénu nevyrazí. Charita ČR rozhodla o tom, že po dobu trvání pátého stupně epidemického systému PES se bude sbírka odehrávat pouze virtuálně. Letos je také mimořádně prodlouženo koledování do 24. ledna. V olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 sbírka vznikla, už avizovali, že do ulic koledníci nevyrazí ani v případě snížení rizikového indexu.

◼ ČESKO

Další dávky vakcíny dorazí až na silvestra

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další dodávka asi 19 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 dorazí do Česka ve čtvrtek 31. prosince. Očkovací látka by měla směřovat i do nemocnic v krajích. Původně ji očekávaly už včera a chtěly hned zahájit vakcinaci zdravotníků. Výrobce vakcíny Pfizer informoval, že zpoždění dodávky do zemí EU způsobily logistické potíže.

◼ ČESKO

Zemřel herec Ladislav Mrkvička

Ve věku 81 let zemřel divadelní a filmový herec Ladislav Mrkvička. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadlem a Divadlem Na Zábradlí. Minulý rok se stal držitelem Ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Letos získal Českého lva za výkon ve vedlejší roli ve filmu Staříci.

◼ BANKY

Commerzbank čeká propouštění. A také ztráta

Německý finanční ústav Commerzbank se dohodl s odbory, že v letech 2021 až 2024 zruší v rámci restrukturalizace 2300 zhruba ze 39 tisíc pracovních míst. Ve čtvrtém čtvrtletí kvůli tomu podle médií zaúčtuje mimořádné náklady 610 milionů eur. Její hospodaření tak za letošní rok skončí téměř jistě ztrátou. Tu Commerzbank připustila už v souvislosti s navýšením rezerv na ztrátové úvěry kvůli koronakrizi.

◼ INDEX

Před zpřísněním důvěra v českou ekonomiku rostla

Důvěra v českou ekonomiku v prosinci po dvouměsíčním poklesu vzrostla o 5,9 bodu na 87,9 bodu. Zvýšila se důvěra u podnikatelů i spotřebitelů, uvedl Český statistický úřad. Statistici ale zároveň upozorňují, že průzkum se uskutečnil od 1. do 17. prosince, což bylo období, kdy se rozvolňovala protiepidemická opatření. Ve srovnání s loňským prosincem je souhrnný index důvěry nižší o více než 11 bodů.

◼ MALOOBCHOD

Lidl v Česku navýšil zisk na 5,8 miliardy korun

Obchodní řetězec Lidl Česká republika v uplynulém hospodářském roce, který skončil letos 29. února, zvýšil meziročně o 10 procent tržby přibližně na 63,6 miliardy korun. Čistý zisk mu stoupl o 18,5 procenta na 5,8 miliardy korun. Lidl byl podle tržeb za předchozí období největším řetězcem v Česku před sesterským Kauflandem, který je rovněž součástí německé skupiny Schwarz.

◼ AUTA

Ztráty autobazarů podle asociace přesáhly miliardu

Ztráty prodejců ojetin podle Asociace obchodu ojetými automobily za letošní rok přesáhly v důsledku vládních opatření proti koronaviru miliardu korun. Pro malé autobazary je uzavření prodejních míst v mnoha případech likvidační a desítky jich letos zkrachovaly. Velké bazary investují do on-line kanálů a i ojetiny začínají prodávat přes internet, uvedl předseda asociace Jiří Grund.

"

Je možné, že rok 2021 bude proti tomu letošnímu již rostoucí. Na předkrizovou úroveň, jaká byla třeba v roce 2019, se ovšem budeme nějakou dobu ještě dostávat.

Bohuslav Čížek