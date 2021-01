Získat povolení na stavbu bytového domu trvá v Česku v průměru pět let, u dálnice dokonce 13 let. Na celém světě existuje už jen pár zemí, ve kterých se čeká déle. Zdlouhavé lhůty by se však měly začít brzy krátit. Slibuje to alespoň ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), která chce letos protlačit schválení nového stavebního zákona.

Čekání na stavební povolení má podle něj trvat maximálně jeden rok a má také výrazně snížit byrokracii.