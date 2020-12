Palec nahoru...

Udeřila pandemie a chyběly roušky. Češi si je ušili

Prosíme o pomoc! Hledáme lidi na šití, darování materiálu a dopravu. Pokud pomoc potřebujete, pište! Facebooková skupina "Šijeme roušky" má stále na profilu výzvu připomínající jarní vlnu pandemie covidu-19.

Lidé tehdy oprášili šicí stroje, aby si vzájemně pomohli. Poté co vláda začátkem března vyhlásila povinnost chránit se proti nákaze nošením roušek, zmizely rychle z lékáren i obchodů. Chyběly také v nemocnicích. Nasazení dobrovolníků u šicích strojů pomohlo a Česko mohlo být slovy premiéra Andreje Babiše (ANO) "best in covid".

Jednou z šiček byla Markéta Palánová z Horoměřic. Začala poté, co na Facebooku objevila výzvu porodnice z pražského Podolí, kde měli ochranných pomůcek nedostatek. "Definitivně mě nakoplo, když jsem od Babiše a dalších slyšela, že všeho je dost. Kamarádka, která pracuje pro hospic, přišla a říkala, že nemají vůbec nic," popsala. "Sháněla jsem prostěradla, pak došly v galanteriích tkalouny, celá rodina mi stříhala proužky látky," řekla žena, která nakonec šila i více než 40 roušek denně.

Fotogalerie Fotogalerie Dobrý i špatný rok

Ve velkém rozjel šití vietnamský podnikatel Tan Trinh v Ostravě. Do jeho domu se sjížděli lidé z celého kraje, manželka vařila a šicí stroje ve dvou místnostech vrčely více než dva týdny. Roušky zdarma dodávali do okolních nemocnic. Tan Trinh dostal v říjnu od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání.

Šily i známé osobnosti, třeba bývalá první dáma Dagmar Havlová. Osobně pak ústenky vozila do nemocnic či hospiců. Také díky ní se o české solidaritě psalo i ve světových médiích.

Jako svědectví doby sbíralo roušky Národní muzeum, má jich kolem 200. "Zajímavé jsou vzhledem i příběhem," uvedla kurátorka Miroslava Burianová. Příběh se pojí s rouškami ušitými firmou Vasky, která na ně použila nákres od autisty Matěje. Výnos z prodeje pomáhá dalším autistickým dětem.

Roušky se staly módou. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) k nim má v barvě i kapesníčky do saka. "Šili mi je lidé ze sekretariátů obou ministerstev," vysvětlil výbavu. Staly se také politickými transparenty. Rozruch vzbudil starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný z ODS, když si na televizní politickou debatu s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem nasadil roušku s nápisem, že dotyčný je "bolševické koště".

Místo Číny koupil piana Komárek, dal je školám

Pokud někdo nevěděl, že miliardář Karel Komárek má rád hru na klavír a také má rodinnou nadaci, od letošního září už to jistě ví. Jeho spontánní akce, kdy právě přes nadaci koupil osm pianin a tři klavíry od firmy Petrof, které si odmítl převzít čínský kupec, tehdy vzbudila obrovský zájem a také uznání.

Nástroje za více než pět milionů korun zůstaly ležet ve skladu poté, co předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) k nelibosti Číny navštívil s delegací Tchaj-wan. Podle Číny tím podpořil jeho snahu o nezávislost, což komunistická země neodpouští. A čínský podnikatel, který měl nástroje převzít, se pak údajně zalekl možných sankcí.

"Česko je úspěšná a hlavně svobodná země. Tímto gestem si dovoluji to spoluobčanům připomenout," komentoval svůj krok Komárek. Piana pak nabídl zdarma školám, zájem jich projevilo přes čtyři stovky. Během výběru se ukázalo, že průměrné stáří pianin na školách je 49 let. Nadace tak spolu s firmou Petrof, která sama věnovala dalších pět pianin, založila veřejnou sbírku. Získat chce téměř 10 milionů korun, za něž by vybavila novými nástroji 45 škol.

Karanténa přinesla školám digitální revoluci

Tvrzení, že každou krizi je možné vzít jako příležitost, si letos ověřily české školy. Při koronavirové nákaze se musely zavřít, a začaly proto vyučovat na dálku s pomocí digitálních technologií. "Život je plný neočekávaných zvratů. Ještě před časem jsme řešili mobily ve škole. Teď řešíme školu v mobilech," prohlásil na jaře Jaroslav Jirásko, ředitel Základní školy Lázně Bělohrad a viceprezident Asociace ředitelů základních škol.

Jak se s novou situací dokázali učitelé popasovat, považuje za zázrak. Před uzavřením škol zvládala digitální technologie na prvním stupni čtvrtina učitelů, na druhém ještě méně. "Všechno se naučili pomocí webinářů a na základě rad kolegů," uvedl Jirásko.

Česká školní inspekce se na ochotu učit on-line ptala počátkem dubna téměř pěti tisíc ředitelů škol. Většina učitelů na základních a středních školách se do takové výuky chtěla zapojit, většinou ale potřebovali pomoc, ať už s technikou či s koordinací. Kolem 10 procent ředitelů uvedlo, že v této otázce vidí na své škole mezi učiteli výrazné rozdíly. Jen procento pak bylo těch, kteří se zapojit nechtějí. Nejvíce potíží bylo na druhém stupni základních škol.

Odborník na digitální vzdělávání Ondřej Neumajer potvrzuje, že schopnosti učitelů v oblasti digitálních technologií šly hodně dopředu. Že bude tyto technologie nutné zapojit víc do výuky, odborníci poukazují už více než 10 let. Ministerstvo školství již čtyři roky připravuje změnu výuky o informačních technologiích, její náběh ale brzdily obavy o to, že školy nejsou připravené.

Pandemie však nedala učitelům na výběr. Neumajer by byl rád, kdyby pedagogové využili tuto příležitost a digitální technologie více pustili do výuky. "Nikdy už nebudou lepší podmínky pro větší digitalizaci výuky. Nikdo teď učitele nemůže kritizovat, že jsou nepřipravení nebo se jim něco nedaří," uvedl Neumajer. Díky mimořádné pomoci ministerstva školství 1,3 miliardy korun a četným dárcům se také podařilo školy i dovybavit notebooky a další technikou.

Ochranné obleky už lékaři a sestry oblékají i poslepu

Zatímco se kvůli koronaviru vylidňovaly ulice, obchody i kanceláře, nemocnice se naopak plnily nakaženými. Klíčovou roli hráli lékaři, sestry i ostatní zdravotníci. V jednu chvíli leželo na podzim v nemocnicích přes osm tisíc pacientů s covidem. Vypomáhali medici a dobrovolníci, vracely se sestry, které už léta pracují v jiných oborech. V prosinci počty hospitalizovaných opět rostou, ochranné obleky tak nemocniční personál brzy neodloží.

Ustrojit se do něj umí lékaři a sestry snad i poslepu. Přes úbor natáhnou overal s kapucí, na nohy přijdou holinky, na ruce dvoje rukavice, spodní se k overalu přilepí lepicí páskou. Obličej zakryje respirátor a ochranný štít nebo brýle. V obleku není možné jíst ani pít. Pokud chce zdravotník na záchod, musí zvládnout složitý proces svlékání a oblékání proložený ještě dezinfekcí. Směny v obleku proto trvají nejvýš kolem čtyř hodin.

Nemocnice se poprvé opevnily v březnu, kdy se v Česku objevily první případy nákazy. Zpětně ale zdravotníci hodnotí jaro jako cvičení na to, co přišlo na podzim, kdy bylo nakažených několikanásobně víc. Například na libereckém anesteziologickém oddělení, které HN navštívily v polovině října, měli na jaře nejvýš čtyři nakažené najednou. O moc víc si nedovedli představit. Když pacientů začalo přibývat, nezbylo než to nějak udělat.

"Jenže to, že se to nějak udělá, je zátěž pro sestry, lékaře a veškerý ošetřovatelský personál," vysvětila vrchní sestra tamní jednotky ARO Hana Šimonová. V Liberci se v covidové měnilo jedno oddělení za druhým.

Ve druhé fázi už české nemocnice alespoň měly k dispozici ochranné pomůcky. Na jaře se nedostávalo ani tak základních věcí, jako jsou roušky. Špitály prosily veřejnost, aby jim věnovala ručně šité.

Vláda zdravotníkům za jarní měsíce přiznala odměny ve výši desítek tisíc. Bonus za podzimní fázi by mohli dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. Od března se podle České lékařské komory koronavirem nakazilo přes 35 tisíc zdravotníků. Patří tak k nejpostiženějšímu oboru.

Pardubický vynález diagnózy rakoviny

Zdravá buňka se od té nádorové musí svou strukturou lišit, řekl si chemik Michal Holčapek a s týmem kolegů z Univerzity Pardubice se pustil do výzkumu. Společně vyvinuli metodu na detekci rakoviny slinivky z jedné kapky krve. Vzbudili velký zájem a Evropská unie expertům z katedry analytické chemie na chemicko-technologické fakultě udělila evropský patent.

Úspěchu předcházelo 15 let práce a vývoj softwaru na zpracování statistických dat. "S rakovinou slinivky přežije pět let méně než deset procent nemocných. Včas se dnes odhalí většinou náhodně, je bezpříznaková," popisuje Holčapek.

Právě to by se díky pardubickým vědcům mohlo brzy změnit. Při výzkumu pracovali s tím, že pokud se mají rakovinné buňky rychle množit, pro stavbu buněčných membrán využívají jednodušších látek.

Po udělení evropského patentu přichází na řadu klinické ověření − rozsáhlé testování lidí z rizikových skupin. Výsledky mají prokázat přínos nového způsobu diagnózy. "Pokud uspějeme, tak by to mělo výrazně usnadnit zavedení naší metody do klinické praxe," prohlašuje Holčapek. Jak dlouho testování potrvá? Pardubičtí experti by za úspěch považovali dobu tří až pěti let.

Palec dolů...

Hackeři ovládli nemocnice a ukázali díry v kyberbezpečnosti

V krizi vyplavou na povrch i léta přehlížené slabiny. Právě to se stalo letos v březnu. Když tehdy hackeři úspěšně paralyzovali Fakultní nemocnici Brno, druhou největší v Česku, a brzy poté i Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, lidé se začali ptát: Jak mohou být nepostradatelná zdravotnická zařízení tak zranitelná? Podobný případ se navíc stal krátce před koncem loňského roku v Benešově.

O tématu začali diskutovat politici. "Musíme se umět lépe chránit před hackerskými útoky," prohlásil například premiér Andrej Babiš (ANO). Kyberbezpečnost v tu chvíli označil za prioritu.

V dubnu vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varování, že hackeři mohou zaútočit znovu. Nemocnicím dal proto úkol zabezpečit se lépe. Pro mnohá zařízení to ale znamenalo problém. Ukázalo se, že ani 16 největších v Česku neplní požadavky dané zákonem o kyberbezpečnosti, které pro ně platí už rok a půl.

Důvod je jednoduchý. Ke splnění všech zákonných opatření, které mají nemocnice chránit před útokem zvenčí, chybí desítky milionů korun a také potřební odborníci.

Krátce po vyhlášení nouzového stavu v polovině března tak po hackerském útoku na brněnskou fakultní nemocnici mělo problém hned několik zařízení, která jsou na ni napojená. Bohunická nemocnice, Dětská nemocnici a Porodnice na Obilním trhu posílaly pacienty domů. Nejely klíčové přístroje a zmizela zdravotnická dokumentace. Hrozilo dokonce, že se virus rozšíří přes sdílené sítě do dalších brněnských organizací, nejen těch zdravotnických.

Nový šéf kyberúřadu Karel Řehka poté prosadil vyhlášku, která zvýší počet nemocnic zabezpečujících své systémy povinně. K 16 největším od ledna přibude dalších 30 krajských nebo městských zařízení. Povinnost se bude týkat nemocnic s alespoň 400 lůžky. Dosud byl třeba dvojnásobek.

Změna bude drahá a není jasné, kdo ji zaplatí. Zastaralé vybavení vyžaduje velké investice. Například Nemocnice na Bulovce odhaduje, že pro splnění požadavků zákona potřebuje 70 milionů korun. Premiér ji sice považuje za důležitou, ale vláda ji vyškrtla z plánu na rozdělení mimořádných dotací z evropského fondu React-EU. Pět miliard korun chce raději dát do sportovní infrastruktury.

Rafaj skončil v čele ÚOHS. Tlak vlády neustál

Přestože někdejší předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj dlouhodobě tvrdil, že svůj post neopustí ani v případě, že jej obviní policie, v listopadu na funkci po 11 letech rezignoval. Po jeho konci začala v půli roku volat vládní koalice, jeho odchod požadovaly Liberecký a Ústecký kraj i protikorupční neziskové organizace.

Rafaj složil funkci šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže po řadě kauz, z nichž na mnohé upozornily HN a Aktuálně.cz. Poukázaly například na Rafajovy nestandardní schůzky s bývalým hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (KDU-ČSL), po nichž úřad povolil Čunkem prosazovanou stavbu krajské nemocnice za osm miliard korun, nebo na Rafajovy vazby na lobbisty a podnikatele.

Informovaly také o tom, že Rafaj je podezřelý z korupce spolu s hlavním obžalovaným brněnské kauzy Stoka, expolitikem Jiřím Švachulou, jehož Rafaj dosadil do rozkladové komise − a který podle policistů v podstatě "ovládl" antimonopolní úřad.

V prosinci tak Rafaje v čele instituce vystřídal právník a bývalý náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Ten prohlásil, že chce fungování úřadu restartovat.

Praha válčila s Ruskem o Koněvův pomník

Karanténa při jarní vlně koronavirové nákazy v Česku přišla vhod městské části Praha 6. Protože se lidé zdržovali doma, rozhodla se radnice pro krok, který by za běžných okolností spustil demonstrace zastánců Ruska. Začátkem dubna odstranila radnice sochu sovětského maršála Ivana Koněva, jehož vojska v květnu 1945 zbavila Prahu okupační moci nacistického Německa. "Neměl roušku," vtipkoval o pomníku starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Jako oficiální důvod úřad uvedl, že dílo každoročně poléval neznámý vandal barvou coby připomínku toho, že se Koněv podílel na potlačení maďarského povstání v roce 1956 či stavbě Berlínské zdi v roce 1931.

Kreml ale akce šesté pražské části rozzuřila natolik, že starostu Koláře označil za nacistu. "Za údajné poškození Koněva je teď 11 lidí z Prahy 6 včetně mě odsouzeno v Rusku na tři roky natvrdo," říká Kolář.

Vedle starosty se stal nepřítelem Ruska také pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Hřib proto, že jeho magistrát v únoru přejmenoval náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Novotný v květnu odhalil památník vlasovcům, kteří koncem války přišli Praze na pomoc ještě před Koněvovými jednotkami. Původně šlo o vojáky ze sovětských území, kteří bojovali po boku nacistů.

Všichni tři politici, Kolář, Hřib i Novotný, dostali na čas ochranku. Existovalo podezření, že je chce někdo kvůli Koněvovi zabít. Nakonec se ukázalo, že zpráva o ruském agentovi s jedem byla jen výmyslem diplomata z ruské ambasády.

Kolář by přesto sochu odstranil znovu. "Češi se musí konečně naučit chovat sebevědomě a nebýt ze všeho předem vystrašení," uvedl. Zatímco s reakcí Ruska počítal, nepříjemně jej překvapil přístup vlády, která ze začátku na výpady Ruska příliš nereagovala. Podobně mluví další pražští politici. "Ti, kteří je měli okřiknout z titulu svých funkcí tady u nás, se k nim přidávali, což bych nečekal. Měli by se stydět," uvedl Novotný. Jeho a Koláře tehdy kritizoval i prezident Miloš Zeman.

Zatímco pomník vlasovců i Němcovovo náměstí lze v Praze spatřit, na Koněvově místě v parčíku nedaleko metra Dejvická už nic není. Prozatím. Začátkem roku hodlá městská část vyhlásit architektonickou soutěž na památník osvobození.

Další razie a zatčení soudce Sováka

Už podruhé v posledních třech letech zatýkali policisté na Vrchním soudu v Praze. Po soudci Ivanu Elischerovi, obžalovanému z nabízení zmírnění rozsudků za úplatu, zadrželi jeho kolegu Zdeňka Sováka. I jemu kladou za vinu manipulaci s rozsudky. S invalidním důchodcem Milanem Bíbou nabízel podle policie firmě Metrostav, že za 50 milionů korun zmírní trest za korupci při získávání zakázek. Policie nahrála, jak ovlivňování probírali. Ve vazbě skončil i arménský podnikatel, který si zproštění podle obvinění koupil drahým obrazem.

Otázka ale je, nakolik mohl Sovák kauzy ovlivňovat. Odvolací senát je tříčlenný, musel by tedy mít na své straně alespoň jednoho dalšího člena. Odcházel navíc do penze a kauzu Metrostavu by nerozhodoval. Předseda soudu Luboš Dörfl uvedl, že podezření na ovlivňování jiných soudců Sovákem nezaznamenal.

Sovák už v minulosti čelil stíhání kvůli opisování odborných textů. Případ byl odložen, když poškozeným kolegům zaplatil odškodné. Také havaroval v opilosti, nehodu mu pomohl zahladit Vladislav Větrovec, který se podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky.

Otrava Bečvy se stala politickou kauzou

Podobný příběh ještě Česko nezažilo. Zářijová otrava 40 kilometrů moravské řeky Bečva kyanidy, které zahubily desítky tun ryb, je v zemi největším neštěstím svého druhu za desítky let. Ještě nikdy se ale nestala ekologická havárie takovým politikem. Jenže na břehu pod Valašským Meziříčím a nad místem úhynu ryb stojí chemička Deza. Ta patří do holdingu Agrofert, který premiér Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů. O továrně navíc úřady předčasně tvrdily, že za únik nemůže, a pak se ponořily do hlubokého mlčení. Údajně kvůli policejnímu embargu, které, jak se ukázalo, neexistuje. A ke všemu se úřadům ani policii dodnes, více než tři měsíce po události, nepodařilo najít viníka. Stále nerozptýleným podezřením, že tady nemusí být s šetřením vše v pořádku a že státní úřady mohly chemičce nadržovat, se nelze divit. Záležitost doputovala až do Poslanecké sněmovny, vznikla kvůli ní občanská petice, lidé za nestranné vyšetření demonstrují nejen ve Valašském Meziříčí. Vyšetřování havárie ale ještě může trvat. Policie před Vánoci oznámila, že znalec si vyžádal více času na klíčový posudek, který měl být podle původního termínu hotový 20. prosince.