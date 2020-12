Zhoršující se údaje o epidemii koronaviru držely Česko pátý den po sobě v nejvyšším stupni protiepidemického systému PES, zatím ale nadále platí mírnější, čtvrtý stupeň. Přesun do pátého vláda projedná dnes, Česko by se v něm podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohlo ocitnout po vánočních svátcích − tedy od neděle 27. prosince. Na systém jsou navázána opatření proti šíření nákazy, pro zachování platnosti některých z nich je nutný nouzový stav. Ten včera sněmovna prodloužila do 22. ledna, souhlasilo 55 ze 104 přítomných zákonodárců. Pro návrh hlasovali vedle koaličních také poslanci KSČM, kteří kabinet v dolní komoře tolerují. Opoziční strany návrh nepodpořily.