Když někomu ještě před šesti lety lékaři sdělili, že má žloutenku typu C, čekala ho nejméně roční léčba s nejistým výsledkem. Dnešní pacienti jsou na tom mnohem lépe − stačí jim několikaměsíční léčba s 99procentní šancí na úplné vyléčení. To všechno je možné díky objevu viru hepatitidy C, za který letos v říjnu dostali Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství Američané Harvey Alter a Charles Rice a Brit Michael Houghton. V roce 2014 se podařilo vyvinout antivirotika, jejichž aplikace už nemá vážné vedlejší účinky. "Dříve léčbu provázely nepříjemné jevy jako vypadávání vlasů, psychické problémy, stav jako při chřipce. Navíc zabrala jen u poloviny pacientů. To už dnes neplatí," říká přednosta kliniky gastroenterologie a hepatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Radan Brůha.

