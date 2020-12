◼ SVĚT

Posledních 100 tisíc obětí covidu přibylo za devět dní

Celosvětový počet mrtvých s covidem-19 překonal podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse hranici 1,7 milionu. O posledních 100 tisíc se zvýšil za devět dní. Předešlých 100 tisíc přibylo za 10 dní a předtím rovněž za devět dní. V jarní fázi pandemie rostl počet mrtvých nejrychleji v dubnu − ze 100 tisíc na 200 tisíc za 15 dní. Nejvíce úmrtí registrují USA (přes 319 tisíc) a Brazílie (přes 187 tisíc).

◼ ČESKO

Soud ukončil provoz vydavatelství Mladá fronta

Krajský soud v Českých Budějovicích včera ukončil provoz vydavatelství Mladá fronta a. s., které je od května v insolvenci. Věřitelé žádají od vydavatelství dlužnou částku přibližně 400 milionů korun. Soud tak vyhověl návrhu insolvenční správkyně. Insolvenční soud rozhodnutí odůvodnil tím, že udržení byť i dílčího provozu brání úplná absence provozních prostředků a masivní odliv zaměstnanců.

◼ RUSKO

Putin podepsal zákon, jenž mu zajistí imunitu

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý podepsal zákon, který rozšiřuje imunitu pro bývalé hlavy státu. Nově se vztahuje také na případné delikty, jichž by se exprezidenti dopustili po odchodu z Kremlu. Svým podpisem rovněž stvrdil zákon, jenž umožňuje hlavě státu po odchodu z úřadu stát se doživotním senátorem. Legislativa je součástí ústavních změn, které letos odsouhlasili v referendu Rusové.

◼ ČESKO

Hokejista Pastrňák se stal sportovcem roku

Hokejista David Pastrňák se poprvé stal českým sportovcem roku. Útočník Bostonu byl letos spolu s Rusem Ovečkinem nelepším střelcem základní části NHL. Druhá v 62. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů skončila lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, třetí rychlobruslařka Martina Sáblíková. Zástupce kolektivního sportu se stal vítězem ankety poprvé po 15 letech a od triumfu Jaromíra Jágra.

"

Dokud nebudeme mít lepší informace, je rozumné omezit cestování s cílem zabránit šíření nemoci.

Hans Kluge

Šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) o nové mutaci koronaviru, která se objevila v Británii. WHO kvůli stanovení strategie svolala na středu jednání.

◼ USA

Apple chystá na rok 2024 výrobu automobilů

Americká technologická společnost Apple pokročila při vývoji technologií pro samořízené vozy a v roce 2024 plánuje výrobu osobního automobilu, který by mohl využívat její vlastní průlomovou technologii bateriových článků. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Podle některých zdrojů by nicméně problémy spojené s pandemií covidu-19 mohly vést k odkladu zahájení produkce na rok 2025 či ještě na pozdější termín.

◼ ČESKO

Piráti a STAN se dohodli na koaliční smlouvě

Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se dohodli na koaliční smlouvě před sněmovními volbami v roce 2021. Obsahuje 113 bodů k programovým východiskům. Budou ji schvalovat členské základny obou subjektů. Hnutí STAN obsadí pozici lídra kandidátky ve čtyřech krajích − Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Olomouckém. Subjekty vloží do předvolební kampaně 49 milionů korun. Dvě třetiny dají Piráti, třetinu STAN.

◼ ČESKO

Prezident podepsal státní rozpočet

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Sněmovna při schvalování rozpočtu odebrala na návrh komunistů ministerstvu obrany z rozpočtu 10 miliard korun a převedla je do vládní rozpočtové rezervy. Prezident již dříve uvedl, že očekává novelizaci rozpočtu, která zohlední schválenou verzi daňového balíčku.

◼ ČESKO

Česká filharmonie zahraje na Nový rok on-line

Novoroční koncert České filharmonie pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta Tomáše Netopila se uskuteční 1. ledna bez přítomnosti publika. Orchestr ho nabídne on-line z Rudolfina. Vysílat jej bude také Česká televize. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se vedení ČF rozhodlo poté zrušit všechny koncerty pro veřejnost v období ledna a února 2021.

◼ ITÁLIE

V placentě byly poprvé nalezeny mikroplasty

Vědci poprvé objevili mikroplasty v placentě a obávají se, že malé částečky plastů mohou mít negativní důsledky pro vývoj plodu a zdraví dětí, které se s nimi musí potýkat už před narozením. "Je to, jako by se vám narodilo dítě kyborg: už není složené jen z lidských buněk, ale ze směsice biologického a anorganického materiálu. Matky byly v šoku," citoval list The Guardian šéfa výzkumného týmu Antonia Ragusu.

◼ FRANCIE

Demonstrace v Paříži už nesmí hlídat drony

Nejvyšší správní soud ve Francii včera zakázal používání dronů pro hlídání demonstrací, které se konají na veřejných prostranstvích v Paříži. Na soud se obrátila asociace Kvadratura sítě (LQDN) z obavy ze zneužívání dronů policií. V Paříži se v posledních týdnech konalo několik demonstrací proti policejní brutalitě a bezpečnostnímu zákonu. Soud již v květnu zakázal používání dronů ke kontrolování, zda obyvatelé metropole dodržují karanténu.

◼ FRANCIE

Cizinci za pomoc při pandemii získají občanství

Ve Francii téměř 700 zahraničních pracovníků, kteří se v první linii podíleli na boji s koronavirem a "ukázali svou náklonnost k národu", získá francouzské občanství takzvanou naturalizací. "Pracovníci ve zdravotnictví, uklízečky, ti, kdo se starají o děti nebo je hlídají, pokladní… Prokázali svou náklonnost k národu, teď je na republice, aby učinila vstřícný krok," stojí v prohlášení francouzského ministerstva vnitra.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Soud EU vyzval Turecko k propuštění opozičníka

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) včera vyzval Turecko, aby na svobodu okamžitě propustilo vězněného opozičního lídra Selahattina Demirtase. Bývalý šéf prokurdské Lidově demokratické strany (HDP) je ve vazbě od roku 2016 kvůli obvinění z podpory terorismu. Podle soudu je ale zdůvodnění turecké justice pro jeho zadržování jen zástěrkou a pravým záměrem je omezení politické plurality a soutěže.

"

Jsem starostou, který v historii Ria de Janeira nejvíce bojoval s korupcí.

Marcelo Crivella

Dosluhujícího starostu brazilského Ria de Janeira včera zatkla policie. Byl zadržen společně s dalšími lidmi v rámci vyšetřování korupce v městské agentuře na podporu turismu Riotur. Starosta vinu odmítl.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Česko získalo od EU peníze za jarní repatriační lety

Evropská unie proplatila Česku 76,5 milionu korun za repatriační lety v jarní vlně epidemie koronaviru. České ministerstvo zahraničí mezi polovinou března a dubna zajistilo návrat 5082 Čechům a zhruba tisícovce cizinců. Evropská komise zaplatila zhruba tři čtvrtiny nákladů, celkové výdaje činily 108 milionů korun. "Uspěli jsme s proplacením všech letů, o které jsme požádali," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

◼ ČESKO

Aplikace pomůže s pátráním po dětech v ohrožení

S pátráním po pohřešovaných dětech v systému Dítě v ohrožení má pomoci nová aplikace Echo, kterou vytvořili dva policisté. Rozšířením informací mezi uživatele chytrých telefonů by se měla výrazně zvýšit šance na nalezení dítěte i zkrátit doba, po kterou se hledá. V Česku se každoročně pátrá přibližně po dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. Cílem aplikace je podle jejích autorů urychlení přenosu informací od policie směrem k široké veřejnosti a její aktivní zapojení do pátrání.

◼ ČESKO

V Peci kvůli počasí zrušili lyžování na Štědrý den

Krkonošský SkiResort Černá hora − Pec pod Sněžnou zrušil kvůli nepříznivému vývoji počasí zítřejší štědrodenní lyžování. Dnes ještě budou vleky a lanovky na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou v provozu. O provozu od 25. prosince SkiResort teprve rozhodne, záležet bude ale i na tom, jaká omezení kvůli šíření epidemie covidu-19 přijme vláda. ČTK to včera řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

◼ ČESKO

Půlnoční ve Svatém Vítu se zúčastní jen 300 lidí

Lidé si během včerejška rozebrali vstupenky na štědrovečerní půlnoční mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, na kterou letos kvůli koronavirovým opatřením může přijít jen 300 účastníků. Zájemci si mohli od rána lístky zdarma vyzvednout na recepci pražského arcibiskupství na Hradčanském náměstí. Arcibiskupství získalo pro mši v katedrále výjimku, protože areál Pražského hradu je dlouhodobě kvůli pandemii uzavřen.

◼ USA

Kongres schválil opatření na podporu ekonomiky

Obě komory amerického Kongresu v pondělí večer schválily soubor opatření v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,4 bilionu korun), jehož cílem je podpořit hospodářství zasažené pandemií covidu-19. Podepsat ho musí už jen prezident Donald Trump, který s ním souhlasí. Podle objemu pomoci jde ve Spojených státech o druhou největší podporu od začátku pandemie. Zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů.

◼ RUSKO

Rusko rozšířilo odvetné sankce vůči zemím EU

Rusko oznámilo reciproční rozšíření seznamu představitelů členských zemí Evropské unie, kterým zakázalo vstup na ruské území v odvetě za unijní sankce, přijaté po otravě ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Rozšíření sankcí oznámilo ruské ministerstvo zahraničí, které si předvolalo velvyslance Francie, Německa a Švédska. Komuniké se vyhnulo zmínce o otravě opozičního politika, který přičítá zločin ruské tajné službě FSB a prezidentovi Vladimiru Putinovi.

◼ ČÍNA

Odstartovala nová nosná raketa Dlouhý pochod 8

Čína úspěšně uskutečnila první start nové nosné rakety Dlouhý pochod 8, která by výhledově měla umožňovat vícenásobné použití. Raketa odstartovala včera ráno z kosmického střediska Wen-čchang na ostrově Chaj-nan s pěti satelity. Peking si od nového nosiče slibuje úsporu nákladů a urychlení plánu na zahájení komerčních letů. Raketa vynesla svůj náklad na stanovenou oběžnou dráhu ve výšce 512 kilometrů nad Zemí.

◼ ČÍNA

Čína se ohradila proti zákonu o nástupnictví dalajlamy

Čína se ohradila proti americkému zákonu, který umožňuje zavést sankce proti činitelům, kteří by se snažili narušit nástupnictví dalajlamy. Zákon je součástí stimulačního balíčku, který schválil americký Kongres. Možnost zavedení sankcí přivítal tibetský exil. Americký zákon deklaruje právo Tibeťanů vybrat si svého duchovního vůdce a umožňuje Spojeným státům zavést sankce proti čínským činitelům, kteří by se snažili narušit nástupnictví dalajlamy.

"

Vzhledem k poslednímu vývoji je nyní bohužel nutné, abych se stáhl z listiny kandidátů.

Novak Djokovič