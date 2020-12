Administrativní budovu v kancelářském komplexu Rustonka na pražské Invalidovně koupila J&T Banka, která v ní má od letošního roku své sídlo. Nemovitost získala od společnosti Gramexo. Podle Lidových novin, které informaci přinesly, J&T Banka za budovu zaplatila 2,1 miliardy korun. Osmipatrová budova má 30 tisíc metrů čtverečních a pojme až 750 lidí. Náklady na výstavbu a kompletní vybavení budovy se pohybovaly okolo 1,2 miliardy korun.

Finep prodává víc bytů navzdory pandemii

Developerská společnost Finep letos v Praze prodá zhruba 900 bytů, to je o třetinu více než loni. Podle ředitele společnosti Tomáše Pardubického lidé využívají snížení sazeb u hypoték a také zvýšení jejich dostupnosti − ČNB letos zmírnila podmínky pro získání hypoték. Na trhu rovněž stále přibývá investorů, kteří do nemovitostí ukládají své peníze a mají v plánu tyto nemovitosti pronajímat. I díky nim prodeje rostou. Finep patří dlouhodobě mezi největší rezidenční developery v Česku a chce jím zůstat i v příštích letech. Letos získal stavební povolení pro šest nových projektů. Působí také na Slovensku a v Maďarsku. Do budoucna se chce ve větší míře zaměřit na výstavbu bytových domů, které budou určeny výhradně k nájemnímu bydlení. O takové začínají mít v Česku zájem velcí investoři či fondy, které hodlají nakupovat celé domy i s nájemníky.

Stavebních zakázek je rekordní množství

Stavební firmy v Česku měly na konci září nejvíce zakázek od roku 1999, odkdy Český statistický úřad tato data sbírá. Meziročně jejich počet vzrostl o 4,1 procenta na 21 324. Jejich hodnota přitom stoupla o 12,8 procenta téměř na 200 miliard korun. Zhruba dvě třetiny z celkového množství připadaly na veřejné zakázky, zbytek na soukromé. Zpravidla jde o stavební projekty, o kterých se jednalo ještě před propuknutím pandemie a nyní získaly povolení od úředníků. České stavebnictví letos do konce října vlivem pandemie koronaviru meziročně kleslo o sedm procent.

Praha zkusí vyrábět elektřinu na střechách svých domů

Pražský magistrát nechá na střechy dvou městem vlastněných bytových domů na Černém Mostě zkušebně umístit fotovoltaické panely, které je budou zásobovat elektrickou energií. Nájemníci bytů budou mít možnost volby, zda se chtějí do projektu zapojit, či ne. Zkušební provoz je naplánován do konce příštího roku a vyjde na 1,9 až 3,5 milionu korun. Poté jej město vyhodnotí a rozhodne, zda bude panely montovat i na střechy svých dalších domů.