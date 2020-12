Nejhorší vlády jsou ty, které kašlou na vlastní pravidla. Například Charta 77 vznikla, protože komunistická vláda v Československu odmítala dodržovat závazky vyplývající z deklarace lidských práv, k jejichž dodržování se zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách.

Jistě, současná vláda nic tak hrozného nedělá. Neporušuje lidská práva. Leč porušuje pravidla zdravotní. Podle metodiky PES měla projednat rozhodnutí o celostátním přechodu do vyšší úrovně ochrany proti koronaviru ve chvíli, kdy tabulka PES vykazovala vyšší stupeň tři dny za sebou. Což se stalo. Stupeň pět byl v pátek, sobotu, v neděli. A vláda to odzívala. Že prý rozhodne až ve středu. Populismus jak vyšitý. Nepochybně to bude v předvánočním nákupním šílenství znamenat vyšší počet spokojených zákazníků. Jakož ale i více nakažených a následně mrtvých.

Těžko se zlobit na úkazy typu Václava Klause mladšího, který ve jménu nepostradatelnosti osobních kontaktů fakticky vyzývá lidi, aby horempádem nakupovali a navštěvovali starší příbuzné, kterým tak ale budou vedle příbuzenské lásky nutně distribuovat i smrtící koronavirus. Klausovi se to sice nezdá tak hrozné, ale je. O. K., je to kontrariánská politika, která má vždycky u části společnosti úspěch. Proč k tomu ty občany, kteří to neocení, nutit? Když ale dotyčný už na nic jiného nemá, tak je asi lépe nechat ho blábolit a doufat, že tím zas tak moc lidí nezabije.

Ano, situace se mění každým dnem, ale právě jasně daná pravidla, co, kdy a kde, ji měla usnadnit. Proto také vznikala. Vláda si podle všeho prostě řekla, že nedodrží to, k čemu se sama zavázala, tedy že bude koronavirová omezení řídit nikoli podle nálad, ale podle jasné tabulky. Kterou ale ve chvíli, kdy se jí to politicky nehodilo, prostě hodila do koše a volební preference v jejím uvažování zvítězily na plné čáře.