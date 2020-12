Profesor Libor Grubhoffer patří k předním českým vědcům v oboru parazitů. Zároveň má trpělivost podrobně a nakonec srozumitelně vysvětlit složitý problém kolem koronaviru a vakcín i těm, pro něž biologie nebyla ve škole oblíbeným předmětem. Pro pochopení jeho výkladu je třeba si v zásadě pamatovat jen jednu věc: obálkový neboli výběžkový glykoprotein S je součást koronaviru na oněch výběžcích, jež na známých obrázcích tohoto původce nemoci covid-19 tvoří vnější část kolem kulového středu. Zmíněná bílkovina je jakýmsi klíčem, jímž si virus otevírá zámek a otevírá si cestu do těla. Genetická informace glykoproteinu S je základem očkovacích látek. Zjednodušeně řečeno, pomocí jeho genetické informace vyvolají v těle očkovaného jedince imunitní reakci. Způsob, jakým je tato genetická informace do těla vpravena a jak imunitní reakci vyvolají, se u jednotlivých vakcín liší. Poté, co Evropská léková agentura včera schválila k použití ve státech EU první vakcínu, může i v Česku začít očkování. Lidé si stále kladou otázky kolem bezpečnosti pro jejich zdraví.

