Počty nakažených nemocí covid-19 v Česku opět rostou: v pátek jich přibylo téměř devět tisíc, v sobotu 5281. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) země směřuje ke zpřísnění opatření. "V pondělí dopoledne se sejdou pracovní skupiny, bude o tom i debata v krizovém štábu. Na ta čísla musíme reagovat," řekl v sobotu serveru Seznam Zprávy. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je případné zpřísnění opatření věcí ministerstva zdravotnictví, nikoli jiných členů vlády. "Já jsem opakovaně členům vlády říkal, aby se drželi svých kompetencí," uvedl včera Babiš. Ústřední krizový štáb, který Hamáček vede, podle něj neřeší epidemickou situaci. "Pan Hamáček není ministr zdravotnictví. Na starosti to má pan ministr Blatný a ten o ničem neví, takže nevidím důvod, proč bychom to řešili. Každé opatření stojí peníze," prohlásil. Zároveň Babiš oznámil, že už nechce zvláštního zmocněnce pro očkování a bude jej řídit on sám. "Protože já mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já," řekl. Očkování podle něj může v Česku začít 27. prosince, pokud vakcíny dorazí už předcházející den.