◼ ČESKO

Přes víkend hlásil PES nejvyšší stupeň rizika

Rizikový index protiepidemického systému PES byl včera v Česku třetí den na nejvyšším, pátém stupni. Podle státu by se v takovém případě mělo zvážit zpřísnění opatření proti šíření nemoci covid-19. Index měl 76 bodů ze 100, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. V zemi ale platí čtvrtý stupeň, uvádí ministerstvo zdravotnictví. V sobotu přibylo 5281 případů nemoci, což byl nejvyšší denní nárůst za sobotu od 7. listopadu.

◼ FAERSKÉ OSTROVY

V Atlantiku se otevřel ojedinělý podmořský tunel

Na Faerských ostrovech byl otevřen systém 11 kilometrů dlouhých podmořských tunelů i s kruhovým objezdem. Spojují metropoli souostroví Tórshavn s druhým největším faerským ostrovem Eysturoy. Tunel je považován za jeden z největších infrastrukturních projektů v severním Atlantiku. Kruhový objezd, který se nachází 187 metrů pod mořem a je centrem nové tunelové sítě, by se mohl stát rovněž turistickou atrakcí.

◼ ČESKO

Zeman je proti vyloučení firem z dostavby Dukovan

Prezident Miloš Zeman se postavil proti případnému nevpuštění ruských a čínských firem do výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Hrozilo by podle něho zdražení projektu. Nabídky se mají posuzovat podle ceny a technických parametrů, řekl na CNN Prima News. Senát vyzval vládu, aby do tendru nezařadila firmy z Ruska a Číny, tedy zemí, které jsou podle něj rizikové pro národní bezpečnost.

◼ BĚLORUSKO

Bělorusové demonstrovali v rozdělených skupinkách

Tisíce lidí v neděli znovu demonstrovaly v ulicích běloruských měst a požadovaly odstoupení autoritářského režimu Alexandra Lukašenka. Policie v Minsku zadržela více než stovku osob. Nevládní organizace pro ochranu lidských práv Vjasna uvedla jména zadržených v Minsku i v dalších devíti městech a obcích. Demonstranti vytvořili v jednotlivých čtvrtích Minsku průvody čítající vždy několik desítek či stovek lidí, policii tím ztížili zásahy.

"

Je velká škoda, že se nedokážeme k těm jeho (Havlovým) hodnotám dostatečně hlásit. A že dáváme přednost té hmotě a těm penězům před hodnotami. Dlouhodobě se to vždycky Česku nevyplatilo.

Miloš Vystrčil

Předseda Senátu při pietě u hrobky Havlových na vinohradském hřbitově v Praze. Prezident Václav Havel zemřel před devíti lety.

◼ ČESKO

KDU-ČSL prodloužila mandát vedení strany

Volební sjezd KDU-ČSL plánovaný na květen příštího roku v Ostravě se kvůli epidemii koronaviru neuskuteční. Celostátní konference lidovců prodloužila na pátečním jednání v Praze funkční období nynějšímu stranickému vedení a dalším orgánům o rok, řekl předseda Marian Jurečka. Konference také uložila předsednictvu, aby pokračovalo v koaličních jednáních s ODS a TOP 09 pro sněmovní volby.

◼ ČESKO

Cestovky mají u letiště testovací laboratoř

Klienti CK Fischer, CK Exim Tours, Nev-Dama a eTravel.cz, tedy značek patřících do německé skupiny DER Touristik, se mohou nechat na nemoc covid-19 otestovat u Letiště Václava Havla v Praze. Nově je tam pro ně otevřená laboratoř. Test si objednávají při nákupu pobytu. Přijít na něj mohou i dva dny před odletem, pokud se dostaví v den odletu, výsledek budou znát přibližně za hodinu.

◼ ČESKO

Lidé by se více testovali, chtějí ale kompenzace

Jen třetina pracujících lidí by se určitě chtěla nechat bezplatně otestovat na covid-19, pokud by byli v kontaktu s nakaženým nebo měli typické příznaky. Ochota nechat se testovat se zvýší na 47 procent, pokud by v případě pozitivního testu a následné izolace dostali finanční příspěvek kompenzující snížení příjmů. Výzkum projektu Život během pandemie zveřejnil jeden z autorů, sociolog Daniel Prokop.

◼ ČESKO

Zemřel zpívající duchovní Karásek

Ve věku 78 let zemřel písničkář, evangelický duchovní a bývalý poslanec Svatopluk Karásek. Za totality byl perzekvován a část života strávil v exilu. Protože mu komunistický režim odebral souhlas s výkonem činnosti duchovního, vystřídal řadu profesí. Byl jedním ze signatářů Charty 77. Z exilu se do Česka natrvalo vrátil v roce 1997. Stal se opět farářem a vystupoval jako hudebník.

◼ ČESKO

FAČR bude kvůli zakázce vyšetřovat policie

Fotbalovou asociaci ČR bude kvůli podezřelé zakázce na dezinfekci šaten za téměř deset milionů korun vyšetřovat policie. FAČR za dezinfekci v 90 klubech zaplatila firmě bývalého ligového fotbalisty Jiřího Tymicha 9,89 milionu korun, přestože byla provedena jen ve 41 klubech. Na nesrovnalosti upozornila kontrolní a revizní komise asociace a doporučila předat případ policii nebo státnímu zastupitelství.

◼ ČESKO

Praha má mít noční vlakové spoje do evropských měst

Vedení hlavního města začne vyjednávat s dopravci o zavedení nočních železničních spojení mezi Prahou a významnými evropskými městy. Dohoda by se měla týkat měst, která jsou od Prahy vzdálena 800 až 1500 kilometrů, tedy například německého Frankfurtu nebo italského Milána. Noční spoje jezdí například na Slovensko či do Maďarska, naopak vlaky na západ byly v minulosti rušeny.

◼ ČESKO

Míst s prodejem kaprů bude letos kolem 2660

Prodejci vánočních kaprů letos nahlásili veterinářům 2662 prodejních míst, což je zhruba o 75 lokalit více než loni. Letos budou veterináři kontrolovat také pravidla proti šíření koronaviru. Proti prodejům zejména živých kaprů vystupují některé aktivistické organizace. Veterináři při loňských kontrolách zjistili pochybení ve 3,9 procenta případů.

◼ Z TWITTERU

Nejpůvabnější je na zdůvodnění komunisty iniciovaného přesunu 10 miliard z obrany do vládní rezervy předpoklad, že v dalším boji s covidem a zejména očkování vakcínou bude takový bordel, že bude nutné zapojit armádu v míře, kdy se na ni ty peníze stejně utratí.

@JiriPehe

český politolog, komentátor a spisovatel

◼ BULHARSKO

Bulharsko vypovědělo dalšího ruského diplomata

Bulharsko vyhostilo ruského diplomata, kterého viní ze špionážní činnosti prováděné od roku 2017. Podle prokuratury shromažďoval Rus citlivé vojenské informace. Ruské velvyslanectví označilo krok za "neopodstatněný". Podle agentury Tass je to čtvrtý známý případ vypovězení ruského diplomatického personálu z Bulharska za více než rok. Pracovník ruské ambasády sbíral mimo jiné údaje o pobytu amerických vojsk během armádních cvičení v Bulharsku.