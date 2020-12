S velkým napětím sleduje Jan Havránek, nový šéf sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany, debatu ve sněmovně. Poslanecký klub komunistů drží v šachu předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Požadují, aby v návrhu státního rozpočtu na příští rok škrtl 10 miliard korun pro obranu, jinak rozpočet nepodpoří.

"Navrhovat paralýzu armády je facka a výsměch všem, kteří pomáhají našim občanům doma v době covidu, ale i těm, kteří chrání naše životy v zahraničí, když pomáhají našim spojencům," říká Havránek. Od října má na starosti jednu z největších sekcí ministerstva, kde pracuje přes sto lidí. Vznikají tady politické a vojenské ambice České republiky a na ně navazující plány.

Havránek se kvůli nové pozici do Prahy vrátil z velitelství NATO v Bruselu. Patřil tam do týmu, který připravoval podklady pro Jense Stoltenberga, generálního tajemníka aliance.

Zásah do rozpočtu, jak ho chtějí komunisté, by znamenal, že čeští vojáci budou několik dalších let dál obsluhovat rozpadající se techniku. Výsledek ovlivní i práci Havránka, který HN jako prvnímu médiu poskytl rozhovor o cílech ve funkci.