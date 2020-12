◼ ČESKO

Vláda schválila záměr uvolnit miliardu pro pomoc kultuře

Vláda schválila záměr uvolnit miliardu korun na pomoc v epidemii koronaviru pro kulturu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že připraví dvě výzvy. Jedna bude podobná dosavadnímu programu Covid kultura, rozšířená ale například o výtvarníky. Druhá bude určena pracovníkům v audiovizuálním umění. Výzvu Covid kultura III plánují ministerstva kultury a průmyslu a obchodu zveřejnit v lednu příštího roku, žádosti se budou přijímat alespoň 30 dnů.

◼ EU, RUSKO

EU prodloužila sankce proti Rusku

Státy Evropské unie schválily půlroční prodloužení hospodářských sankcí uvalených na Rusko za jeho roli v krizi na východě Ukrajiny. Postihy zaměřené na banky, energetické podniky či dovoz zbraní se EU rozhodla prodloužit již podvanácté, neboť Moskva podle ní dál neplní podmínky mírové dohody z Minsku. Sankce budou v platnosti nejméně do konce července příštího roku.

◼ EU, MAĎARSKO

Maďarsko porušilo zónami pro běžence unijní právo

Zadržováním běženců v tranzitních zónách u svých hranic porušovalo Maďarsko právo Evropské unie. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU, podle něhož maďarské úřady neumožnily zadržovaným lidem účinně požádat o azyl, jak stanovují unijní právní předpisy. Budapešť letos v květnu kritizované zóny zrušila poté, co unijní soud v souvisejícím verdiktu pobyt v nich označil za zadržování bez zákonného důvodu.

◼ ČESKO

Komise dala za pravdu Česku ve sporu o Turów

Evropská komise dala částečně za pravdu Česku ve sporu s Polskem o prodloužení a rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic. Exekutiva Evropské unie dospěla k závěru, že Polsko nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nedostatečně informovalo o svých záměrech sousední státy. Kvůli sporu, který se nepodařilo vyřešit dohodou, má Česko možnost obrátit se na Soudní dvůr EU.

Nárůst hospitalizací může znamenat pátý stupeň PES.

Jan Blatný

Ministr zdravotnictví (za ANO) nevyloučil to, že při zhoršení počtu lidí s covidem-19 v nemocnicích bude navrhovat přesun do nejpřísnějšího, pátého stupně skóre protiepidemického systému PES.

◼ ČESKO

ČR je v EU podle úmrtí s covidem na pátém místě

Od začátku epidemie nemoci covid-19 zemřelo v Česku již více než 10 tisíc lidí s prokázanou nákazou novým koronavirem. Podle počtu mrtvých s covidem-19 na 100 tisíc obyvatel patří Česko mezi nejvíce postižené země EU, aktuálně je na pátém místě. Hůře jsou na tom Belgie, Itálie, Slovinsko a Španělsko. Do začátku října přitom ČR patřila mezi nejméně postižené země EU.

◼ SLOVENSKO

Policie obvinila z korupce exministra Žigu

Bývalého slovenského ministra hospodářství a nyní nezařazeného poslance Petera Žigu policie obvinila z korupce. Žiga byl v minulosti místopředsedou sociálních demokratů expremiéra Roberta Fica. Po porážce Směru-SD v únorových parlamentních volbách Žiga přestoupil do nové strany Hlas − sociální demokracie, jejímž šéfem se stal rovněž někdejší místopředseda Směru-SD a bývalý předseda vlády Peter Pellegrini.

◼ RUSKO, ŠVÝCARSKO

Rusko bylo vyloučeno z OH a světových akcí

Rusko bylo za opakovaná dopingová provinění vyloučeno na dva roky z velkých sportovních soutěží, včetně olympijských her v Tokiu 2021, zimních olympijských her v Pekingu 2022 či fotbalového mistrovství světa v Kataru 2022. Arbitrážní soud zkrátil na polovinu čtyřletý trest od Světové antidopingové agentury. Národní antidopingová agentura také musí světové agentuře zaplatit 1,27 milionu dolarů (27,2 milionu korun).

◼ EU, VELKÁ BRITÁNIE

EP schválí dohodu s Británií, pokud bude do neděle

Evropský parlament schválí dohodu o budoucích vztazích Evropské unie a Británie jen v případě, že bude hotová do neděle. Shodli se na tom lídři parlamentních politických skupin. Podle hlavního vyjednavače EU Michela Barniera přinesly vrcholící intenzivní rozhovory posun, poslední sporné body však stále vyřešeny nejsou. Činitelé v Bruselu i Londýně zůstávají ohledně možnosti uzavření rozhovorů tento týden opatrní.

◼ LUCEMBURSKO

Software VW byl nelegální, rozhodl evropský soud

Software, který německá automobilka Volkswagen instalovala do svých vozů kvůli manipulaci s emisemi, byl nelegální. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU. Pět let od vypuknutí aféry přezdívané Dieselgate se tak otevírá cesta k dalším soudním sporům. Ondřej Píša, zástupce tuzemského sdružení poškozených vlastníků aut Safe Diesel, k tomu uvedl, že soudy zabývající se žalobami českých majitelů by tak měly konečně rozhodnout o jejich odškodnění.

◼ ČESKO

Na horách začíná sezona omezená epidemií

Většina velkých skiareálů zahájí dnes zimní sezonu, kterou výrazně ovlivní omezení kvůli šíření koronaviru. Některá lyžařská střediska, například v Beskydech, ale zůstanou uzavřená kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Přírodní sníh chybí a se zasněžováním provozovatelé čekají na mrazivější počasí. Připravena na první lyžaře jsou velká střediska v Krkonoších či na Šumavě. Ve Středočeském kraji zahájí provoz Monínec a Chotouň u Prahy.

◼ ČESKO

King do 20. ledna skončí ve funkci velvyslance USA

Americký velvyslanec v České republice Stephen King skončí ve funkci nejpozději 20. ledna, na kdy připadá inaugurace nového prezidenta USA Joea Bidena. Ambasádu dočasně povede jeho zástupkyně Jennifer Bachusová, dokud prezident nenavrhne a Senát neschválí velvyslance nového. Na dotaz ČTK to uvedlo tiskové oddělení velvyslanectví.

◼ ČESKO

Hoteliéři plánují v Praze protest proti opatřením

Hoteliéři z Krkonoš ve spolupráci s dalšími podnikateli v cestovním ruchu z celé ČR připravují protest proti vládním opatřením omezujícím provoz ubytovacích a dalších zařízení. Akce se uskuteční v Praze. Zúčastnit by se jí mělo nejméně tisíc lidí z celé republiky, řekl jeden z organizátorů, majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. Termín akce neuvedl.

◼ ČESKO

Pracovnice Charity získala ocenění

Osobností neziskového sektoru za letošní rok se stala pracovnice domácí zdravotní a hospicové péče uherskobrodské Charity Martina Marečková. Cenu získali i ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Miroslav Wajsar a Monika Dietrichová, která přijala do péče deset dětí, sdělila Asociace nestátních neziskových organizací.