Japonský prodejce obleků Aoki se přizpůsobuje potřebám lidí, kteří při pandemii koronaviru musí pracovat z domova. Přišel proto na trh s "pyžamovým oblekem". Má připomínat oděv, který si lidé berou do kanceláří, cítit se v něm ale mají stejně pohodlně jako v pyžamu. Právě Japonsko je přitom zemí, kde se v zaměstnání formální odívání často vyžaduje. A to i při on-line poradách. Aoki slibuje, že v jeho novince budou zaměstnanci před kamerou vypadat dobře i bez zbytečného převlékání. Lehké sako i kalhoty na gumu prodává v přepočtu po zhruba tisíci korunách. A to v pánské i dámské verzi. Pro samotnou společnost to ale má i další rozměr. Protože v době koronaviru lidé nechodí do kanceláří, téměř se neprodávají klasické obleky. A tak má ten pyžamový alespoň částečně zmírnit propad příjmů, se kterým se firma potýká.