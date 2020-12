Sbor volitelů zpečetil výsledky listopadových voleb. Joe Biden získal 306 hlasů, končící prezident Donald Trump 232. Biden pak Trumpa vyzval, aby uznal svou porážku.

Biden poukázal na to, že když před čtyřmi roky zvítězil stejným poměrem hlasů Trump, nynější šéf Bílého domu to neváhal označit za "drtivé vítězství". "Tyto počty tehdy představovaly jasné vítězství, s respektem proto navrhuji, aby nyní činily to samé," citovala nadcházejícího prezidenta USA agentura DPA. Trump svou porážku stále neuznal a o víkendu trval na tom, že jeho snaha nepříznivý výsledek zvrátit ještě neskončila. Sám se naopak prohlašuje vítězem a zároveň obětí obrovského volebního podvodu, k čemuž však on ani jeho právní tým nepředložili žádné hodnověrné důkazy. Desítky žalob proti výsledkům voleb již soudy smetly ze stolu. Oficiálně bude výsledek volebního procesu vyhlášen až 6. ledna v Kongresu, o čtrnáct dní později má Biden složit prezidentskou přísahu a Trumpovo funkční období tím skončí.