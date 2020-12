Devět dětí do dvou let čelí v současnosti exekucím. Celkem za 9,5 milionu korun. Tomu, aby už od útlého věku nebyli někteří lidé sužováni dluhy, jež nebudou schopni zaplatit, má pomoci zákon týkající se dětských dlužníků, kterým se v úterý zabývala sněmovna. Od příštího roku by mohly děti do 18 let dlužit maximálně do výše svého majetku, popisuje jeden z tvůrců návrhu zákona, poslanec Patrik Nacher (za ANO).

HN: Kolika lidí se změna dotkne?

V Česku je asi 3,5 tisíce dětí do 18 let v exekuci. Problém je, že ten počet je stále stejný, a to přesto, že vždy část z nich přesáhne 18 let. Za posledních dvacet let se to týkalo desítek tisíc dětí. Už dříve jsme schválili, že dospělí, kteří nabyli dluhy před osmnáctinami, budou oddluženi do tří let.