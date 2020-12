Uhelná komise začátkem prosince rozhodla, že doporučí vládě skončit se spalováním uhlí v Česku do roku 2038. Dva zástupci ekologických organizací po tomto rozhodnutí z komise odešli. Sami se přikláněli k roku 2033. Bez toho bude těžké dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050, ke které se EU zavázala. Podle Jiřího Koželouha, vedoucího energetického programu Hnutí Duha, padlo rozhodnutí Uhelné komise bez patřičných podkladů a znalosti jeho dopadů. Reálný stav budoucí energetiky může být o hodně jiný, než s jakým komise počítala.

Zásadní vliv na fosilní energetiku mají emisní povolenky, které platí elektrárny a teplárny za každou tunu vypuštěného CO2. Pouhý týden po hlasování Uhelné komise byla jejich cena vyšší, než s jakou komise počítala ve svých podkladech za deset let. "Cena povolenky má hlavní vliv na to, do kdy budou energetické firmy chtít uhlí spalovat. Reálně nyní můžeme počítat maximálně s rokem 2030. Rok 2038 je nesmysl," upozorňuje bývalý člen komise.