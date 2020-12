Společnost Central Group, která je největším rezidenčním developerem v Česku, za letošní rok prodá zhruba 800 bytů. To je asi o sto více než loni. Prodej bytů na jaře zpomalila pandemie koronaviru. Podle majitele firmy Dušana Kunovského letos kvůli opatřením proti šíření viru výrazně klesl podíl nakupujících cizinců. Tento výpadek však pokryli domácí klienti, kteří ve větší míře využívají výhodných hypoték. "Koronavirus přinesl na trh specifické věci. Zásadně odpadli cizinci, snížil se i počet spekulativních nákupů v širším centru Prahy, kde lidé kupovali jednopokojové a dvoupokojové byty na Airbnb," říká Kunovský. Ceny novostaveb v Praze, které za posledních pět let vzrostly téměř dvojnásobně, by podle něj v příštím roce měly stagnovat.

V Kladně vznikne nová čtvrť pro tisíce lidí

V kladenské lokalitě Růžové pole v příštích letech vyroste až 800 nových bytů. Zastupitelé města tento týden pověřili úředníky, aby zahájili změnu územního plánu, která výstavbu umožní. V nové čtvrti by mohlo bydlet až 2500 lidí. Na parcelách se už nyní plánuje stavba hypermarketu Globus, jehož výstavba odstartuje v průběhu příštího roku. Proti chystané čtvrti, která vznikne na takzvané územní rezervě města, protestují někteří opoziční zastupitelé. Upozorňují na to, že v lokalitě na okraji města chybí potřebná infrastruktura. Byty by proto podle nich bylo lepší vybudovat na pozemcích, které se nacházejí blíže k centru města. Vedení kladenské radnice má však na věc jiný názor. Developer, který na místě bude stavět, podle primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) bude povinen na místě postavit například školku či navýšit kapacitu čistírny odpadních vod.

CTP získalo v Ostravě nové nájemníky

Do jednoho z největších průmyslových areálů v zemi CTPark Ostrava, ve kterém působí 76 firem a pracuje přes devět tisíc lidí, míří nové firmy. Developerská společnost CTP, která průmyslový park vlastní, podle informací HN uzavřela smlouvy s novými nájemníky. Mezi ně patří italský výrobce brzd Brembo, společnost Hyundai Steel a výrobce kolejových vozidel Škoda Vagonka. Díky tomu na místě vznikne zhruba 500 nových pracovních míst. Podle aktuálních dat společnosti BNP Paribas Real Estate bylo v Moravskoslezském kraji od začátku roku dostavěno nejvíce průmyslových a logistických ploch ze všech regionů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se jejich objem zvýšil o sedm procent.

Německý diskontní prodejce textilu NKD otevřel obchod v Praze

Německý řetězec NKD expanduje v Česku. Otevřel svou první prodejnu s oděvy, bytovým textilem a doplňky v Praze, konkrétně v obchodním centru Lužiny. Dosud NKD v tuzemsku provozovalo osm obchodů v maloobchodních parcích v menších českých městech, jako jsou Jihlava, Příbram, Šumperk nebo České Budějovice. V OC Lužiny se NKD zařadí mezi další prodejce módy, jako je Pepco, Takko, Kik nebo VF Móda. Diskontní NKD patří přibližně s 8000 zaměstnanci a 1800 prodejnami v šesti zemích k největším maloobchodníkům s oděvy ve střední Evropě.