◼ ČESKO

Počet obyvatel přesáhl 10,7 milionu, výrazně ubylo sňatků

Za prvních devět měsíců letošního roku vzrostl počet obyvatel České republiky o 13 900 na 10,71 milionu. Více lidí od ledna do konce září zemřelo, než se narodilo, o nárůst se tak zasloužili přistěhovalci. Oproti loňsku přibylo úmrtí, kterých bylo ve třetím čtvrtletí meziročně o čtyři procenta více. Výrazně naopak klesl počet svateb. Uzavírání sňatků nepřála koronavirová epidemie a s ní spojená omezení. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

◼ ČESKO

Poslanci chtějí nový úřad pro dohled nad zakázkami

Na veřejné zakázky by měl místo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dohlížet nově vytvořený Úřad pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Sídlit by měl stejně jako ÚOHS v Brně. Dosavadní antimonopolní úřad by poté dohlížel pouze na hospodářskou soutěž, problematiku významné tržní síly a veřejnou podporu. Vznik nového úřadu navrhly ve sněmovně čtyři desítky poslanců z klubů Pirátů, ANO, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a ČSSD.

◼ RAKOUSKO

Asi čtvrtina Rakušanů se zúčastnila testování

Zhruba dva miliony lidí se v uplynulých dvou týdnech v Rakousku zúčastnily projektu hromadného testování. Pozitivní test jich mělo 4200, informovala agentura APA. Za pondělí v Rakousku přibylo 2588 potvrzených případů nákazy koronavirem. V sousedním Švýcarsku je denní přírůstek dokonce 10 726 nakažených. V uplynulých dvou týdnech se v Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, hromadně testovalo ve všech spolkových zemích.

◼ ČESKO

Antigenní testování veřejnosti začne 16. prosince

Dobrovolné antigenní testování veřejnosti na covid-19 začne už ve středu 16. prosince. Původně ministerstvo počítalo se začátkem v pátek 18. prosince. Změnu schválila vláda. Podle Petra Šnajdárka, který má za armádu na starosti Chytrou karanténu, se na testy zatím registrovalo více než 18 000 lidí. Zájem v průzkumu projevilo asi 40 procent populace. Za test na místě lidé nic platit nebudou, uhradí ho zdravotní pojišťovna. Opakovat testování je možné jednou za pět dní až do 15. ledna.

"

Mnoho míst černobylského komplexu by mohlo být zachováno, aby si lidstvo pamatovalo, co se nám tady stalo.

Oleksandr Tkačenko

Ukrajina chce zažádat o zařazení černobylské elektrárny na seznam světového dědictví UNESCO. Řekl to během návštěvy komplexu elektrárny ukrajinský ministr kultury.

◼ ČESKO

Žákům se prodlouží vánoční prázdniny

Ministerstvo školství kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do konce týdne zůstanou školy v režimu opatření podle třetího stupně systému PES. Mateřské a vysoké školy pak budou kvůli zhoršení epidemické situace příští pondělí a úterý fungovat podle přísnějšího stupně čtyři.

◼ ČESKO

Růst nezaměstnanosti žen je rychlejší než mužů

Tempo, s jakým roste počet nezaměstnaných žen, je o třetinu rychlejší než u mužů. Ještě v březnu byl počet nezaměstnaných žen a mužů srovnatelný. Od dubna, kdy se začaly projevovat důsledky koronavirové pandemie, se tempo růstu nezaměstnanosti žen zvyšuje. Koncem listopadu činil tento rozdíl téměř 8000. Vyplývá to z dat ministerstva práce. Mezi pandemií nejvíce zasažené obory patří totiž právě ty, ve kterých nacházejí uplatnění převážně ženy.

◼ ITÁLIE

Vybuchlá Etna vytryskla lávu až do sta metrů

Na jihu Sicílie se v noci na pondělí výrazněji probudila k životu sopka Etna, lávová fontána dosahovala výšky až 100 metrů. Obyvatelé okolních obcí nebyli ohroženi, ale ráno našli popel z erupce Etny na ulici, balkonech i autech. Výbuch neovlivnil ani provoz místního letiště. Etna je nejaktivnější evropskou sopkou, doutná prakticky neustále. V neděli večer ale začala chrlit lávu a exploze byla slyšet i v sousedním regionu Kalábrii.

◼ NĚMECKO

Německá vládní CDU uspořádá digitální sjezd

Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové kvůli koronaviru uspořádá volební sjezd výhradně v digitální formě, uskuteční se 15. a 16. ledna. Nové vedení strany bude oficiálně známo 22. ledna, protože výsledek digitálního hlasování, které není právně závazné, musí potvrdit korespondenční volba. Sjezd rozhodne o nástupci dosavadní předsedkyně CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové.

◼ ČESKO

Senát asi schválí zákaz paramilitárních skupin

Zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin, které by sloužily k prosazování politických nebo ideologických cílů, Senát asi schválí beze změn. Doporučily mu to jeho výbory bezpečnostní a ústavně-právní. Komora o předloze rozhodne ve středu nebo čtvrtek. Zákaz skupin by zahrnoval podle poslanecké předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení by hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi.

◼ ČESKO

Středočeský kraj bude hospodařit s 33 miliardami

V příštím roce bude Středočeský kraj hospodařit s více než 33 miliardami korun, kvůli dopadům pandemie se bude potýkat s propadem příjmů. Rozpočet na příští rok včera schválili krajští zastupitelé. Kraj vedený STAN, ODS, Piráty a spojenci si chce půjčit na investice téměř 1,5 miliardy korun od Evropské investiční banky a České spořitelny. Úvěrem pokryje rozdíl mezi plánovanými příjmy 31,937 miliardy a výdaji 33,145 miliardy.

◼ ČESKO

Počet svateb klesl meziročně o pětinu

V Česku letos výrazně ubylo svateb. Životní plány Čechů a Češek ovlivnila koronavirová epidemie, nařízená omezení a nouzový stav. Podle ČSÚ se za prvních 10 měsíců roku 2020 uskutečnilo v Česku 38 tisíc svateb, tedy asi o 10 tisíc méně než loni. I kdyby byl počet sňatků v listopadu a prosinci nadprůměrný, úrovně předešlých let už nedosáhne. Spíše se přiblíží historickému minimu z roku 2013, kdy lidé uzavřeli 43 500 sňatků.

◼ ČESKO

Praha se zbaví chytrých laviček z dob Krnáčové

Pražský magistrát se zbaví desítky tzv. chytrých laviček, které byly instalovány za minulého vedení města pod vládou primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Důvodem jsou vysoké náklady na provoz. Lavičky, jež měly nabíječky na telefony nebo wi-fi připojení, město bezplatně dá například radnicím městských částí. Dokument včera schválili pražští radní. Město testovalo 10 laviček a zaplatilo za ně téměř dva miliony korun.

"

Například divoce žijící ptáci vylekaní hlukem v panice prchají z nocovišť a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do stromů a dalších překážek.

Jan Dvořák

mluvčí NP Šumava Zástupci všech čtyř národních parků v Česku vyzývají lidi, kteří chtějí v přírodě oslavit příchod Nového roku, aby se vzdali odpalování ohňostrojů a jiné zábavní pyrotechniky.

◼ ČESKO

Češi dodají kabely maďarským dělostřelcům

Společnost Ray Service ze Starého Města na Uherskohradišťsku dodá kabeláž do zbraňového systému houfnic, které bude využívat maďarská armáda. Stane se tak na základě dlouhodobé spolupráce podniku s německým výrobcem Rheinmetall Defence. Do Maďarska zamíří v příštích dvou letech 24 samohybných houfnic Panzerhaubitze 2000. Firma Ray Service finanční podmínky spolupráce neuvedla.

◼ ČESKO

Režiséru Krejčímu hrozí vězení za dotační podvod

Státní zástupce navrhl uložit režisérovi a tvůrci nedokončeného českého fantasy filmu Poslední z Aporveru Tomáši Krejčímu pětiletý trest vězení. Krejčí, Jiří Košťál a Petr Hemmr měli fiktivně navyšovat náklady na výrobu snímku a způsobili Státnímu fondu kinematografie škodu 13 milionů korun. Trojice vinu odmítá. Žalobce požaduje, aby soud poslal na pět let do vězení i Košťála a Hemmra. Chce také, aby trojice společně nahradila škodu.

◼ ČESKO

Šíření žloutenky na jihu Čech slábne

Hygienici na jihu Čech evidovali 91 případů žloutenky typu A. Všichni pacienti souvisí s říjnovou nákazou ve stravovacím zařízení u českobudějovického nádraží. V minulém týdnu hygienici zaznamenali další případ z tohoto zdroje, řekla ČTK epidemioložka Jitka Luňáčková. "Počty už slábnou. Ale stále nelze vyloučit, že se ještě nové případy objeví. Předpokládáme, že by to mohlo být ještě do půlky ledna," uvedla.

◼ ČESKO

Kabinet přerušil jednání o zvýšení přídavků na děti

Vláda se ani včera nedohodla na návrhu na zvýšení přídavků na děti. Jednání o novele, která má výši dávky a pravidla jejího vyplácení upravit, kabinet přerušil. Kabinet věc projednával už několikrát. Shoda byla už dřív na přidání o 26 procent, ale ne na tom, kolik dětí by mělo peníze od státu dostávat. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhovala okruh rodin rozšířit, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chtěla zachovat stávající podmínky.

◼ USA

Súdán už není na seznamu podporovatelů terorismu

Spojené státy včera formálně vyřadily Súdán ze seznamu zemí podporujících terorismus. Na Facebooku o tom informoval americký velvyslanec v Chartúmu. Súdán byl na listině od roku 1993 a o jeho vyřazení se hovoří od října, kdy USA zprostředkovaly normalizační dohodu mezi Súdánem a Izraelem. Letos s normalizací s Izraelem souhlasily rovněž za prostřednictví USA Spojené arabské emiráty a Bahrajn, nedávno také Maroko.

◼ FRANCIE

Sprejeři přikreslili na fresku Marianne slzy

Na protest proti vládní politice "upravili" sprejeři velkou fresku na předměstí Paříže znázorňující patronku Francie Marianne od autora Sheparda Faireyho, známého jako Obey. Marianne je i symbolem národního hesla "Volnost, rovnost, bratrství", které bylo součástí díla na stěně budovy. Při útoku vandalové vylili bílou barvu právě na tato tři slova a Marianne dokreslili krvavé slzy. Vše doplnili hashtagem Marianne pláče (#MariannePleure).

◼ FRANCIE

Na světě je 387 vězněných novinářů, nejvíce v Číně

Tento měsíc bylo po celém světě vězněno 387 novinářů, obdobně jako v roce předchozím touto dobou. Více než polovina z nich je vězněna v pěti zemích, nejvíce v Číně. Dalších 54 novinářů je zadržováno jako rukojmí, čtyři se pohřešují. O třetinu vzrostl počet vězněných novinářek. Důvodem pro zatýkání žurnalistů je také snaha o informování o vývoji epidemie a krocích některých vlád. Čísla zveřejnila organizace Reportéři bez hranic (RSF).

◼ AUSTRÁLIE

Pláž letoviska Byron Bay téměř celá zmizela

Proslulé australské letovisko Byron Bay přišlo prakticky o celou svou hlavní pláž v důsledku bouřlivého počasí, které postihlo východní pobřeží kontinentu. Pláž Main Beach, kterou s oblibou vyhledávali turisté kvůli jemnému bílému písku a tyrkysově modré mořské vodě, už dříve poničila eroze. Úřady nyní uvedly, že cyklon přinesl na tisíc kilometrů dlouhý pobřežní pás lijáky a silný vítr; přílivové vlny dosahovaly výšky až osmi metrů.

◼ NĚMECKO, ČESKO

Sasko přispívá českým a polským pendlerům

Sasko od včerejška z preventivních epidemických důvodů přispívá na ubytování českých a polských pendlerů, kteří v této spolkové zemi pracují v oborech důležitých pro chod státu. Saský ministr hospodářství Martin Dulig si tím slibuje, že přechodné ubytování v Sasku pomůže pracovníkům omezit kontakty a snížit tak riziko jejich nákazy koronavirem. Spolkový úřad práce uvádí, že do Saska jezdí pracovat devět tisíc pendlerů z Česka a 10 tisíc z Polska.