Nikoho pandemie nesemlela tak drsně jako firmy zaměřené na cestovní ruch. Pokles obratu na desetinu či ještě níž nebyl ani tak výjimkou, jako spíš pravidlem. Stačí se projít vylidněným centrem Prahy a známky toho, že krize oboru pokračuje a prohlubuje se, nejde přehlédnout. Investoři však jasnou záři na konci tunelu vidí. Potvrdil to i neuvěřitelně úspěšný vstup firmy Airbnb na burzu. Ve čtvrtek, v první den obchodování, stouply akcie globálního zprostředkovatele ubytování o více než 100 procent. A i když v pátek tři procenta odepsaly, je to stále znak návratu důvěry. Vždyť i upisovací cena se na poslední chvíli výrazně zvyšovala a z Airbnb se tak v Americe stal největší burzovní nováček roku.

Na to by si na jaře nebo v létě nikdo nevsadil. Byznys firmy se v podstatě zastavil a místo nových objednávek a příjmů se jen vracely již zaplacené zálohy. Příjmy Airbnb klesly podle některých údajů až o 95 procent. Vedení reagovalo masovým propouštěním, odejít muselo 1900 zaměstnanců, tedy celá čtvrtina. Najednou se více mluvilo také o ztrátě, kterou Airbnb udělalo ještě v bezproblémovém roce 2019. Co nevadí u rostoucího predátora, z toho je ve špatných dobách nepřehlédnutelný vykřičník.

Uběhlo pár měsíců a vše je zase jinak. Vedení Airbnb se vyplatila důslednost, s níž plnilo příslib, že letos své akcie na veřejný trh uvede. Debut tak přišel v době, kdy trhy ovládlo očekávání, že slibné výsledky vakcín umožní pandemii covidu-19 brzy zahnat a svět se vrátí k normálu. Současně se trochu pozapomnělo, že byznys Airbnb se v mnoha turisticky lukrativních lokalitách dostal do slepé uličky a proti údajně "sdílené ekonomice" přetavené v ohromný byznys s krátkodobými pronájmy se postavili jak místní obyvatelé, tak samosprávy. A k tomu jsou burzy u historických maxim, protože příliv levných peněz z centrálních bank ne a ne přestat.

Udrží se ale akcie Airbnb ve hvězdných výškách? Otázka za desítky miliard. Případů, kdy se papírový zisk rozplynul dřív, než si ho investoři mohli užít, je historie plná.