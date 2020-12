◼ SVĚT

Posledních 100 tisíc obětí přibylo za 10 dní

Celosvětový počet mrtvých s covidem-19 překonal podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse hranici 1,6 milionu. O posledních 100 tisíc se zvýšil za 10 dní. Předešlých 100 tisíc přibylo za devět dní, což je zatím nejrychlejší růst za celou dobu pandemie. Předtím za 10 a 12 dní a ještě předtím za 17 dní. V předchozí fázi pandemie rostl počet mrtvých nejrychleji v dubnu, kdy se ze 100 tisíc na 200 tisíc úmrtí dostal za 15 dní.

◼ NĚMECKO

Německo od středy zavře většinu obchodů i školy

Německo výrazně zpřísní protiepidemická opatření ve snaze zbrzdit šíření nového koronaviru. Kancléřka Angela Merkelová a premiéři spolkových zemí se dohodli, že zpřísnění bude platit od 16. prosince do 10. ledna. V té době budou zavřené obchody s výjimkou těch, které prodávají nezbytný sortiment, jako jsou například potraviny, oznámila Merkelová. Kromě toho mají být v zásadě zavřené i školy a lidé by měli víc pracovat z domova.

◼ ŠVÝCARSKO

Švýcarsko zmrazilo majetek Lukašenka

Švýcarsko zmrazilo finanční majetek běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Reaguje tak na pokračující násilnosti po prezidentských volbách v zemi, uvedla agentura Reuters. Lukašenko, jeho syn Viktor a dalších 13 lidí mají také od švýcarské vlády zakázáno vstoupit do země nebo jí projíždět. Zákaz vstupu mají podle vlády jednotlivci, kteří jsou zodpovědní za použití násilí a svévolné zatýkání.

◼ ČESKO

Ztráta jednoho fitness byla v průměru 620 tisíc korun

Podzimní vlna pandemie stála jedno fitness centrum podle České komory fitness v průměru 620 tisíc korun. Ztráty celého odvětví překročily 750 milionů. Státní podpůrné programy pomohly třem čtvrtinám fitness center pokrýt maximálně 20 procent ztrát, třetině nepomohly vůbec. Vláda by měla podle komory nastavit model kompenzací po vzoru Rakouska či Německa. Měla by také předělat současný protiepidemický systém (PES) a nastavit pravidla pro dlouhodobé řešení.

"

Někteří pláčou, že nebudou moci být letos s rodinou.

Jiří Horecký

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb požaduje volnější režim pro seniory z domovů a možnost jet za rodinou na svátky. Tento návrh se chystá kabinetu předložit i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Tento týden by o tom měla jednat vláda.

◼ ČESKO

Volby by i přes ztrátu vyhrálo ANO

Volby v listopadu by podle volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrálo ANO s podporou 25 procent, proti říjnu ale 2,5 procentního bodu ztratilo. Druzí Piráti si pohoršili o jeden procentní bod na 20 procent, naopak třetí ODS jeden procentní bod na 11,5 procenta získala. Starostové a nezávislí a hnutí SPD by získali 10,5 procenta. Na potřebnou pětiprocentní hranici dosáhla v listopadovém modelu ještě TOP 09.

◼ ČESKO

Ministerstva mají v příštím roce 53 legislativních úkolů

Plán legislativních prací vlády na rok 2021 obsahuje 53 legislativních úkolů. Více než dvě pětiny úkolů pro ministerstva vyplývají z nutnosti začlenit do českých zákonů evropské předpisy. Úřady mají vypracovat návrhy čtyř zcela nových zákonů, 15 novel zákonů a ve 31 případech předložit nové nebo novelizované vládní opatření. Před rokem plán obsahoval 97 úkolů.

◼ ČESKO

ČD posílí dálkové i regionální vlaky

České dráhy posílí kvůli rostoucí poptávce cestujících své dálkové i regionální vlaky. S navýšenou kapacitou by měly jezdit zejména z Prahy do okolních měst, obnoví se také expresy do Olomouce. Už dříve dopravce ohlásil obnovení spojů na Ostravsko. Obsazenost vlaků je v současnosti zhruba na 50 procentech běžného zájmu.

◼ USA

Operátoři musí začít odstraňovat zařízení Huaweie

Americké telekomunikační společnosti musí začít ze svých sítí odstraňovat zařízení čínské společnosti Huawei Technologies a nahradit je zařízením jiných výrobců. Vybraným telekomunikačním operátorům to ve čtvrtek nařídila Federální komise pro spoje. Ta rovněž zahájila proces k odnětí licence čínské telekomunikační společnosti China Telecom, která by tak nemohla působit na americkém trhu. Washington totiž tvrdí, že Huawei představuje bezpečnostní riziko.

◼ ČESKO

Ministerstvo musí zaplatit pokutu z Kalouskovy doby

Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil pokutu 820 tisíc korun, kterou ministerstvu financí uložil v roce 2017 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sankce se týká zajištění podpory provozu integrovaného informačního systému Státní pokladny pro rok 2013 a první čtvrtletí roku 2014, kterou ministerstvo řešilo pod vedením Miroslava Kalouska (TOP 09). Ministerstvo nevypsalo otevřený tendr, což podle úřadu mělo.

◼ BRAZÍLIE

Brazílie žádá, aby jí země platily za snížení emisí

Ministr životního prostředí Brazílie Ricardo Salles požaduje, aby rozvinuté státy jeho zemi ročně vyplácely miliardy dolarů za to, že bude chránit svoji přírodu, a slíbí, že do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. Oznámení ministra, které přichází krátce před klíčovým klimatickým summitem pořádaným tento víkend OSN, Velkou Británií a Francií, se ale mnoha vlivným environmentálním skupinám nelíbí, informuje deník Financial Times.

◼ VIETNAM

F1 v Hanoji má problém, její zastánce jde do vězení

Bývalý starosta Hanoje Nguyen Duc Chung, jenž byl jedním z hlavních podporovatelů plánované Velké ceny Vietnamu formule 1, byl odsouzen na pět let do vězení. Podle médií je pravděpodobné, že po jeho odsouzení za ukradení státních dokumentů celý projekt skončí. Grand Prix Vietnamu se měla jet poprvé letos dubnu, ale kvůli koronaviru byla zrušena. V předběžném kalendáři na rok 2021 Hanoj chybí.

◼ NĚMECKO

Německo přijalo rozpočet s dluhem 180 miliard eur

V nadcházejícím roce bude německá vláda hospodařit s rozpočtem takřka 500 miliard eur (13,2 bilionu korun), z nichž 180 miliard eur (4,7 bilionu korun) bude dluh. Spolkový sněm schválil návrh ministra financí Olafa Scholze. Vláda považuje další zvyšování dluhu za nezbytné, aby země dokázala překonat následky pandemie nemoci covid-19. Německo mělo vyrovnané či přebytkové rozpočty od roku 2014. Kvůli krizi pozastavil sněm platnost dluhové brzdy.

"

Lockdown samozřejmě není způsob, jak se vypořádat se změnami klimatu.

Corinne Le Quéréová

Jedna z autorek studie mezinárodní skupiny vědců Global Carbon Project. Ti odhadují, že emise oxidu uhličitého se letos sníží zhruba o sedm procent.

◼ ČESKO

Univerzita založila firmu, chce vyvíjet léky na leukemii

Vývoj sloučenin, které by se mohly uplatnit jako léčiva pro některé typy leukemií, lymfomů a solidních nádorů, je cílem nové firmy brněnské Masarykovy univerzity. Založila ji pod názvem CasInvent Pharma ve spolupráci s investičním partnerem i&i Prague. Výši investice oba partneři nespecifikovali. Výzkumu a vývoji slibných látek se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji a Kamila Parucha z přírodovědecké fakulty.

◼ USA

Další film Hvězdné války diváci uvidí za tři roky

Další část sci-fi ságy Hvězdné války (Star Wars) natočí režisérka Patty Jenkinsová a diváci jej uvidí na konci roku 2023. Na streamovací službě Disney+ se objeví v příštích letech hned několik dalších seriálů ze světa Hvězdných válek či komiksového světa Marvelu. Chystaný film ze série Hvězdných válek se bude jmenovat Rogue Squadron. Jenkinsová se stane první ženou, která bude některých z filmů sci-fi ságy Hvězdných válek režírovat.

◼ ČESKO

Omezení vstupu do prodejen se dotýká lidí s postižením

Lidi s postižením někteří prodejci nechtějí pouštět do obchodu, kvůli postižení si totiž nemohou vzít nákupní košík či vozík, kterými obchody limitují kvůli vládním opatřením vstup dovnitř. Několik stížností na to už přijal veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. S problémem se obrátí na vládu. Její ustanovení totiž podle ombudsmana právě lidi se specifickými pomůckami k pohybu opomenulo a jedinou výjimku stanovilo pouze pro lidi, kteří vezou kočárek s dítětem.

◼ AUSTRÁLIE

Austrálie zastavila vývoj vlastní vakcíny

Australská firma CSL a Queenslandská univerzita zastavily vývoj slibné vakcíny proti koronaviru poté, co někteří účastníci studie měli falešně pozitivní testy na virus HIV. Australská vláda chtěla původně od firmy koupit 51 milionů dávek vakcíny, místo toho ale nakoupí větší množství zahraničních vakcín. Společnost CSL a Queenslandská univerzita (UQ) zdůraznily, že zdraví účastníků studie vakcíny proti nemoci covid-19 nebylo ohroženo.

◼ RUSKO

Ruská FSB se stala terčem sebevražedného atentátu

U sídla správy ruské tajné služby FSB v Karačajsko-čerkeské autonomní republice v severním Kavkazu v pátek zahřměl výbuch. Ruské úřady podle agentury Tass potvrdily, že šlo o útok sebevražedného atentátníka, který se vyhodil do povětří. Výbuch lehce zranil šest příslušníků bezpečnostních složek. Atentátník nejspíše patřil k některému z extremistických uskupení působících v Kavkazu. Před útokem vykřikoval "Alláhu akbar!" (arabsky Bůh je veliký).

◼ NIZOZEMSKO

Nizozemsko si připomene svou roli v obchodu s otroky

Amsterodamské Rijksmuseum chystá rozsáhlou výstavu o roli Nizozemska v obchodu s otroky za posledních 250 let. Otevře se 12. února a představí příběhy deseti konkrétních lidí, včetně muže z Ghany, který byl násilím odvezen na práci do Brazílie, či bohaté rodiny z Amsterodamu, již s jejich otroky portrétoval Rembrandt van Rijn. Příprava výstavy začala v roce 2017, dlouho před rasovými nepokoji letošního roku v USA a před vznikem hnutí Black Lives Matter.

◼ USA

Spojené státy uvalily sankce na okolí čečenského vládce

Americké ministerstvo financí ohlásilo sankce kvůli porušování lidských práv, které postihnou okolí Ramzana Kadyrova, vládce ruského autonomního Čečenska. Sám Kadyrov, který je považován za spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, byl na americkou "černou listinu" zařazen již dříve. Rusko americký postup kritizovalo. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zdůraznila, že sankce nejsou podloženy žádnými důkazy.

◼ HONDURAS

Honduras zastavil pochod lidí do USA

Honduraská policie zastavila pochod stovek lidí, kteří se přes Guatemalu a Mexiko chtěli dostat do Spojených států. Pochod, který tvoří zhruba 600 mužů, žen a dětí, byl zastaven poblíž města San Pedro Sula nedaleko hranice s Guatemalou. Policie žádala po účastnících průkazy totožnosti a negativní test na covid-19. Téměř nikdo z nich ale požadované doklady neměl.

"

Toto číslo významně přispívá k feminizaci na vedoucích pozicích.

ministerstvo pro státní správu

Paříž dostala pokutu 90 tisíc eur (2,4 milionu korun) za nedodržení vyváženosti pohlaví ve vedoucích pozicích − jmenovala příliš mnoho žen. V roce 2018 bylo do vedení francouzské metropole jmenováno jedenáct žen a pět mužů, což je podle francouzského státu nevyvážené.

◼ USA

Státy odmítají žalobu zpochybňující volby

Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin vyzvaly Nejvyšší soud USA, aby odmítl žalobu, v níž Texas požaduje zneplatnění výsledků voleb v uvedených státech. Jejich zástupci texaskou stížnost odsoudili jako zneužívání justice či útok na demokracii. Texas se domáhá zvrácení vítězství Bidena ve čtyřech státech. Podle odborníků na volební právo žaloba nemá šanci na úspěch.

◼ ČÍNA, HONGKONG

Aktivista Lai byl obviněn ze spiknutí s cizinou

Hongkongský mediální magnát a prodemokratický aktivista Jimmy Lai byl obviněn podle bezpečnostního zákona. Lai byl zřejmě obviněn ze spiknutí s cizími mocnostmi. Mediálního magnáta zatkli minulý týden a obvinili z podvodu v souvislosti s půjčkou listu Apple Daily, který vydává. Podle západních zemí a organizací na ochranu lidských práv bezpečnostní zákon slouží k potírání opozice a kritických hlasů vůči Číně v Hongkongu.

◼ SLOVENSKO

Soud zprostil policisty obžaloby ze šikany

Odvolací soud na Slovensku pravomocně zprostil deset současných nebo bývalých policistů obžaloby ve více než deset let starém případu údajné šikany romských dětí na policejní stanici na východě země. Podle soudu se nepodařilo prokázat, kdo skutek spáchal, a to navzdory nahrávce, která incident zachytila. Ponižování dětí si strážníci nahráli na mobilní telefony.

◼ ITÁLIE

Mafie vydělává na nelegálním nakládání s odpadem

Mafiánské organizace v Itálii vydělávají podle ekologické organizace Legambiente jmění na nezákonném nakládání s nebezpečným odpadem či jedy. Za loňský rok si takto přišly na 20 miliard eur (527 miliard korun). V roce 2019 zaznamenal spolek rekordních bezmála 35 tisíc případů porušení zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, což je o 23 procent více než v roce 2018. Většina z nich se odehraje v jihoitalských regionech.

◼ PŮJČKY

Úroky spotřebitelských úvěrů jsou na minimu

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v listopadu klesla na 6,32 procenta a dosáhla letošní nejnižší hodnoty. V říjnu byla podle Broker Consulting Indexu 6,49 procenta. "Na trhu spotřebitelských úvěrů panuje poměrně klid. S ohledem na předvánoční období to je trochu nezvyklé," řekl analytik Broker Consulting Martin Novák. Druhá vlna pandemie tak nekopíruje jaro, kdy se mezi dubnem až červnem sazba blížila sedmi procentům.